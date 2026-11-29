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選舉結束卻仍感到焦慮？小心「選後壓力症候群」

選舉壓力不只影響心情！研究發現心血管疾病發生率也上升

▲2022年一項研究發現，美國2020年總統大選結束後5天內，急性心血管疾病的發生率，高於選舉前2週的相同天數。（示意圖／Pixabay）

選後忍不住一直滑手機？專家教6招緩解選舉焦慮

1、限制政治新聞及社群媒體使用時間

2、維持正常生活作息，多做自己喜歡的事

3、透過呼吸練習放鬆，避免靠酒精紓壓

4、避免陷入政治爭吵，尋找彼此的共同點

5、警惕假訊息，別讓憤怒左右判斷

6、將失落轉化為行動，重新找回掌控感

選後情緒遲遲無法平復？出現1情況應尋求專業協助

2026年九合一大選落幕，幾家歡樂幾家愁，有人為支持的候選人勝選感到欣喜，也有人因選舉結果不如預期而感到失落、焦慮，甚至不斷滑手機查看政治新聞、難以入眠。心理健康專家指出，儘管「選後壓力症候群」（Post-election stress disorder）並非正式認定的精神疾病，但選舉帶來的心理壓力不會隨著開票結束而立即消失，長期處於高度壓力下，甚至可能影響身體健康。專家也提出6種方法，協助民眾調適選後情緒，逐步回歸正常生活。綜合外媒報導及美國心理學會（APA）資料，無論支持哪個政黨或候選人，因選舉感到焦慮都是可以理解的反應，因為民選首長及其推動的政策，可能影響經濟、教育、稅收及醫療等日常生活的各個層面。在政治日益兩極化的環境下，政治議題更容易占據民眾的生活。美國辛辛那提大學醫學院精神科醫師史汀普弗爾（Julia Stimpfl）指出，即使選舉結果已經底定，民眾仍可能出現情緒疲憊、對未來感到恐懼，以及各種生理和心理上的焦慮症狀。根據美國心理學會2024年公布的調查，高達69%的美國成年人將總統大選視為重大壓力來源，77%受訪者對國家未來感到壓力，另有32%受訪者表示，政治氛圍導致自己與家人的關係緊張，30%甚至因彼此價值觀不同，而減少與家人相處的時間。美國心理學會指出，壓力症狀因人而異，除了容易出現擔憂、緊張、易怒等情緒反應之外，也可能伴隨頭痛、失眠、腸胃不適等生理症狀。適度的壓力有助於激發動力，但過度的壓力卻可能損害身心健康，與焦慮、憂鬱、疲勞、心臟病及高血壓等問題有關。2022年一項研究發現，美國2020年總統大選結束後5天內，急性心血管疾病的發生率，高於選舉前2週的相同天數。另有2020年及2021年發表的研究發現，美國2016年總統大選結束後數天內，心律不整及急性心血管疾病的發生率也有所上升。不過，這些研究僅顯示選舉與健康問題之間存在關聯，並不能證明選舉直接導致相關疾病。面對選舉結果帶來的失落、不安或憤怒，心理健康及公共衛生專家建議，民眾可以透過以下6種方式調適情緒。不斷刷新新聞、查看社群媒體上的負面訊息，甚至明知看了會讓自己更不舒服，卻仍停不下來，這種行為被稱為「末日滑手機」（Doomscrolling）。專家建議，民眾可以關閉非必要的新聞通知，設定固定時間接收政治資訊，例如每天早晚各安排一小段時間閱讀新聞，避免整天追蹤最新消息，並在睡前1小時放下手機。史汀普弗爾強調，暫時遠離社群媒體、新聞，甚至選擇不談論政治，都是可以接受的做法，讓自己有時間從壓力中恢復。與其花費數小時瀏覽政治新聞，不如出門散步、運動、聽音樂、下廚，或與親友相處，將注意力重新放回日常生活。專家也提醒，應維持規律飲食及充足睡眠，不必為了追蹤選後消息而熬夜，因為即使隔天早上再看，選舉結果也不會因此改變。美國亞利桑那大學心理學教授哈金斯（Ashley Huggins）指出，引導式呼吸、漸進式肌肉放鬆等練習，有助於活化副交感神經系統，讓身體進入較為放鬆的狀態，進而更容易處理焦慮的思緒。此外，也可以透過冥想、正念練習等方式，將注意力拉回當下。專家提醒，應避免依賴酒精、尼古丁或攝取過量咖啡因來應付壓力。美國心理學會建議，面對政治立場不同的親友，應盡量避免激烈爭辯，試著理解對方的經歷及感受，並尋找彼此價值觀中的共同點。有時候，看似截然不同的政治觀點，背後可能源自相似的理念或對生活的期待。如果發現自己無法冷靜且有建設性地討論政治，適時結束對話，也是一種保護自己及維護人際關係的方式。選舉期間及選後是假訊息容易流傳的時刻，而當民眾處於高度焦慮、憤怒或失落的情緒中，也可能更容易相信符合自身政治立場的訊息。專家提醒，如果一則消息讓自己瞬間感到極度憤怒，或內容恰好是自己非常想聽到的說法，更應提高警覺。尤其涉及選舉舞弊、作票等指控時，應先透過可信賴的資訊來源查證，避免在情緒激動時轉傳未經證實的消息。選舉結束並不代表公民參與也就此停止。美國心理學會建議，民眾可以找出自己真正關心的公共議題，了解相關民間團體、參與社區活動，或透過地方民意代表反映意見。與其反覆為無法改變的選舉結果感到焦慮，不如將精力投入自己能夠採取行動的事務。透過實際參與公共事務，不僅有助於重新建立對生活的掌控感，也可能減輕對未來的不安。專家強調，選舉結果不如預期而感到失望、難過或焦慮，並不代表自己罹患精神疾病，也不必強迫自己立即恢復平靜。不過，美國心理學會提醒，如果壓力持續一段時間，已經影響正常生活、工作、睡眠或人際關係，或者發現自己難以獨立應付這些負面情緒，就應考慮尋求心理師、精神科醫師等心理健康專業人員的協助。