洛杉磯道奇今年休賽季未能留住季中重磅網羅的兩屆賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），眼睜睜看著他以天價長約轉戰紐約大都會。儘管外界早在休賽季開跑前便普遍看衰道奇的留人行情，但如今正式確定人財兩失，美國棒壇仍湧現不少檢討與批評聲浪。根據美國體育媒體《Heavy》報導，知名棒球分析師克拉克（Dan Clark）便在社群平台重砲開轟，直言道奇當初為了短短73局的「租借期」送出3名潛力新秀，最終卻連世界大賽都沒打進，這筆交易註定將成為歷史級的失敗操作。
堅持短約連報價都沒開 道奇眼睜睜看賽揚王牌轉投大都會
史庫柏在投入自由球員市場後，最終與大都會達成9年總值4億5000萬美元（約新台幣146.3億元）的投手史上最高額合約共識；反觀向來偏好控制合約年限、希望以短期高年薪合約留人的洛杉磯道奇，在雙方合約年限認知落差過大的情況下，甚至連正式提出報價的階段都未能進入，便宣告退出了這場賽揚強投爭奪戰。
送出3新秀只換來73局投球 美分析師痛批「將成歷史級失敗」
隨著史庫柏確定披上大都會戰袍，道奇今年交易大限前的豪賭也再次被放大檢視。《Heavy》引述大聯盟分析師克拉克在個人X（前身為Twitter）上的發文指出：「我原本猶豫要不要發這篇文，但有些話真的必須說出口……。道奇為了獲得史庫柏短短73局的租借期，一口氣送走了外野手霍普（Zyhir Hope）、投手萊恩（River Ryan）以及投手史密斯（Brady Smith）。」
克拉克更不留情面地總結：「結果他們最終連世界大賽（WS）都沒能闖進，這筆交易到頭來只會作為一樁失敗案例被寫進歷史。」
道奇球迷激辯交易功過 反嗆無緣世界大賽主因是打線熄火
不過，克拉克的「事後諸葛」言論隨即在網路上引爆正反兩派球迷激烈論戰。許多道奇支持者紛紛跳出來替球團平反，反嗆道：「這完全不對！道奇之所以沒能打進世界大賽，根本不是那筆交易害的，而是因為季後賽打線集體熄火打不出分數；況且當初交易剛達成的時候，你明明也沒有提出任何批評吧！」
另一方面，也有理性球迷指出這筆交易的最終成敗其實尚未蓋棺論定：「這筆買賣到底算不算失敗，最終還是要看送出去的那3名年輕球員未來的發展而定。倘若這3人當中只要有任何一位打出了輝煌的大聯盟生涯，那麼對道奇而言就確實是一次代價慘重的重大失誤。」
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史庫柏在投入自由球員市場後，最終與大都會達成9年總值4億5000萬美元（約新台幣146.3億元）的投手史上最高額合約共識；反觀向來偏好控制合約年限、希望以短期高年薪合約留人的洛杉磯道奇，在雙方合約年限認知落差過大的情況下，甚至連正式提出報價的階段都未能進入，便宣告退出了這場賽揚強投爭奪戰。
送出3新秀只換來73局投球 美分析師痛批「將成歷史級失敗」
隨著史庫柏確定披上大都會戰袍，道奇今年交易大限前的豪賭也再次被放大檢視。《Heavy》引述大聯盟分析師克拉克在個人X（前身為Twitter）上的發文指出：「我原本猶豫要不要發這篇文，但有些話真的必須說出口……。道奇為了獲得史庫柏短短73局的租借期，一口氣送走了外野手霍普（Zyhir Hope）、投手萊恩（River Ryan）以及投手史密斯（Brady Smith）。」
克拉克更不留情面地總結：「結果他們最終連世界大賽（WS）都沒能闖進，這筆交易到頭來只會作為一樁失敗案例被寫進歷史。」
道奇球迷激辯交易功過 反嗆無緣世界大賽主因是打線熄火
不過，克拉克的「事後諸葛」言論隨即在網路上引爆正反兩派球迷激烈論戰。許多道奇支持者紛紛跳出來替球團平反，反嗆道：「這完全不對！道奇之所以沒能打進世界大賽，根本不是那筆交易害的，而是因為季後賽打線集體熄火打不出分數；況且當初交易剛達成的時候，你明明也沒有提出任何批評吧！」
另一方面，也有理性球迷指出這筆交易的最終成敗其實尚未蓋棺論定：「這筆買賣到底算不算失敗，最終還是要看送出去的那3名年輕球員未來的發展而定。倘若這3人當中只要有任何一位打出了輝煌的大聯盟生涯，那麼對道奇而言就確實是一次代價慘重的重大失誤。」