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洛杉磯道奇今年休賽季未能留住季中重磅網羅的兩屆賽揚獎左投，眼睜睜看著他以天價長約轉戰紐約大都會。儘管外界早在休賽季開跑前便普遍看衰道奇的留人行情，但如今正式確定人財兩失，美國棒壇仍湧現不少檢討與批評聲浪。根據美國體育媒體《Heavy》報導，知名棒球分析師克拉克（Dan Clark）便在社群平台重砲開轟，直言道奇當初為了短短73局的「租借期」送出3名潛力新秀，最終卻連世界大賽都沒打進，這筆交易註定將成為歷史級的失敗操作。史庫柏在投入自由球員市場後，最終與大都會達成9年總值4億5000萬美元（約新台幣146.3億元）的投手史上最高額合約共識；反觀向來偏好控制合約年限、希望以短期高年薪合約留人的洛杉磯道奇，在雙方合約年限認知落差過大的情況下，甚至連正式提出報價的階段都未能進入，便宣告退出了這場賽揚強投爭奪戰。隨著史庫柏確定披上大都會戰袍，道奇今年交易大限前的豪賭也再次被放大檢視。《Heavy》引述大聯盟分析師克拉克在個人X（前身為Twitter）上的發文指出：「我原本猶豫要不要發這篇文，但有些話真的必須說出口……。道奇為了獲得史庫柏短短73局的租借期，一口氣送走了外野手霍普（Zyhir Hope）、投手萊恩（River Ryan）以及投手史密斯（Brady Smith）。」克拉克更不留情面地總結：「結果他們最終連世界大賽（WS）都沒能闖進，這筆交易到頭來只會作為一樁失敗案例被寫進歷史。」不過，克拉克的「事後諸葛」言論隨即在網路上引爆正反兩派球迷激烈論戰。許多道奇支持者紛紛跳出來替球團平反，反嗆道：「這完全不對！道奇之所以沒能打進世界大賽，根本不是那筆交易害的，而是因為季後賽打線集體熄火打不出分數；況且當初交易剛達成的時候，你明明也沒有提出任何批評吧！」另一方面，也有理性球迷指出這筆交易的最終成敗其實尚未蓋棺論定：「這筆買賣到底算不算失敗，最終還是要看送出去的那3名年輕球員未來的發展而定。倘若這3人當中只要有任何一位打出了輝煌的大聯盟生涯，那麼對道奇而言就確實是一次代價慘重的重大失誤。」