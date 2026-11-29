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洛杉磯道奇休賽季雖未能留住兩屆賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），但陣中龐大的先發投手戰力依然競爭激烈！根據美國職棒大聯盟官網（MLB.com）記者維斯圖托（Jen Vestuto）最新戰力分析指出，日籍強投，先發位置卻尚未獲得任何保障。回顧羅布萊斯基今年的戲劇性球季，由於王牌左投史奈爾（Blake Snell）開季僅先發1場便因傷高掛免戰牌，羅布萊斯基自4月上旬起臨危受命頂上先發輪值，上半季表現一鳴驚人。截至7月上旬，他的防禦率僅2.69高居國聯第8名，每局被上壘率（WHIP）更以1.02排在國聯第3位，憑藉亮眼數據獲得遞補機會，生涯首度入選全明星賽，整季也累積拿下12勝。然而，羅布萊斯基進入下半季後控球穩定度卻出現劇烈波動。數據顯示，他在本季前17場登板中僅被敲出8支全壘打，但緊接著的4場出賽竟一口氣狂挨11發全壘打，長打失血嚴重成為他未能在輪值卡位戰中提前勝出的最大隱憂。儘管外界普遍認為羅布萊斯基已具備站穩大聯盟先發的實力，且史庫柏季後已確定轉戰紐約大都會，但道奇先發輪值依舊僧多粥少。針對道奇新球季的輪值藍圖，維斯圖托在報導中明確點名：「這4名投手，只要能夠維持健康，預計將直接占據先發輪值的4個席次。」這也意味著道奇先發名單幾乎只剩下最後1個名額可供競爭，維斯圖托預測：「第5號先發的最後席次，將由羅布萊斯基與右投、史東（Gavin Stone）共同展開激烈競爭。」至於備受矚目的佐佐木朗希，本季雖然在調整節奏上一度陷入掙扎，但在因右手中指長水泡進入傷兵名單之前，始終穩居道奇先發輪值之中；直到傷癒歸隊後，教練團考量局數控管與季後賽調度，才安排他轉往牛棚擔任後援投手。如今獲得大聯盟官網點名列入明年四大先發主力，球迷也高度期待這位「令和怪物」能在明年春訓調整到位，新球季健康完整地以先發投手身分站上大聯盟投手丘。