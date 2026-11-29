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美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥日前傳出以1年總值2000萬美元（約新台幣6.5億元）合約網羅前紐約洋基明星二壘手，原本被視為補強中線火力的重要操作，不料消息曝光後卻在多倫多當地引爆排山倒海的負評聲浪！相較於同日正式宣布加盟的日籍強投平良海馬獲得球迷一面倒熱烈歡迎，當加拿大當地轉播單位貼出齊澤姆身穿藍鳥球衣的合成照時，留言區瞬間被「這傢伙真討厭」、「千萬不要啊」等崩潰哀號灌爆。根據美國運動媒體《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）報導，齊澤姆與藍鳥達成1年2000萬美元（約新台幣6.5億元）協議，內容包含600萬美元（約新台幣1.95億元）簽約金與1250萬美元（約新台幣4.06億元）年薪，並附帶2028年1600萬美元（約新台幣5.2億元）球員選擇權或150萬美元（約新台幣4875萬元）買斷金。這位28歲好手本季主要鎮守二壘出賽137場，繳出打擊率2成31、19發全壘打、55分打點與41次盜壘成功的成績單。巧合的是，藍鳥球團也在同一天正式官宣網羅透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅強投平良海馬。當球團官方社群接連發布貼文慶祝平良加盟時，多倫多球迷紛紛湧入獻上熱情歡呼；然而，面對來自美東世仇洋基的齊澤姆，當地支持者的態度卻呈現天壤之別的強烈反彈。加拿大當地體育媒體《Sportsnet》在引述美國媒體爆料雙方接近達成共識時，隨即在官方社群貼出一張齊澤姆換上藍鳥水藍色球衣的合成示意圖，結果貼文一出立刻引來大批多倫多球迷無情吐槽：「謝絕往來」、「這操作太糟糕了！」、「認真的嗎？……為什麼要簽他？」、「任何覺得這是一筆好簽約的人，拜託快點清醒一點吧！」球迷的不滿並未就此停歇，不少人更將矛頭直指齊澤姆過往的球場作風與性格爭議，紛紛留言砲轟：「簽下這份合約只會造成球迷流失」、「他就是個極度自我中心的傢伙，對這筆簽約只有滿滿不滿」、「他的傲慢與個人特質，無論對球隊還是休息室氣氛都會帶來嚴重的負面影響」。儘管這筆交易本質上僅是一紙1年短約，對藍鳥球團而言在財務風險上並不算高，但齊澤姆過去在比賽期間曾發生「嘴裡叼著棒棒糖上場守備」等高調行徑，屢屢成為場內外話題人物，如今轉投美東同區競爭對手藍鳥，場上表現尚未開打便先在自家球迷心中留下巨大問號。