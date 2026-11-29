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▲洛杉磯道奇27歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）正式接受手肘韌帶置換手術，確定明年整季報銷、最快2028年才能復出。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇休賽季不僅在先發王牌爭奪戰失利，如今連後援牛棚防線也傳出重大傷兵災情！根據美國運動媒體《運動畫刊》記者霍恩斯特拉（J.P. Hoornstra）最新消息，道奇27歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）已正式接受手肘韌帶置換手術（Tommy John手術），確定明年新球季全數報銷。由於道奇今年休賽季已接連流失多名後援主力，美媒評估球團極可能趕在大聯盟封館前，優先將補強重心轉向牛棚深度。現年27歲的卡斯帕里烏斯本次是由道奇球團首席隊醫艾拉崔許（Dr. Neal ElAttrache）親自執刀，進行手肘尺側副韌帶重建手術。依照這類手術的標準復健時程，預計需要長達12至18個月的恢復期，道奇球團內部也已評估他明年確定整季缺陣，最快得等到2028年球季才能重返大聯盟投手丘。回顧卡斯帕里烏斯今年的坎坷歷程，他在春訓熱身賽出賽8場繳出防禦率3.52的穩健表現，原本被教練團寄予厚望、期待他延續前一年牛棚主力定位；不料4月例行賽登板3場失掉5分後，便因右肩發炎進入傷兵名單（IL），此後整季再也未能重返大聯盟賽場，如今更進一步確認動刀，宣告連續兩季遭傷勢重創。更令道奇教練團頭痛的是，卡斯帕里烏斯並非唯一倒下的投手。除了右投哈爾沃森（Seth Halvorsen）布比奇（Kris Bubic）米勒（Bobby Miller）菲利普斯（Evan Phillips）則與亞特蘭大勇士完成簽約，投身自由市場的鐵腕左投面對這波接踵而至的傷病與離隊潮，霍恩斯特拉在報導中直言：「如今連卡斯帕里烏斯也倒下了，自從球季結束以來，道奇的牛棚就一直處於極度單薄的危險狀態。」日媒《Baseball Channel》報導也特別點出，道奇當家巨星明年新球季預計將再次以「投打二刀流」身分迎接開幕戰。考量到球團勢必會對剛重返投手丘的大谷採取嚴格的用球數與局數控管，一支厚度充足、調度靈活的勝利組牛棚對道奇而言可說是不可或缺的標準配備；然而，眼看休賽季後援戰力接連受創卻尚未補齊缺口，道奇明年投手群的調度與吃局數重擔，恐將面臨前所未有的嚴峻考驗。