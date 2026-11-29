我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市長選戰落幕，除了藍綠候選人蔣萬安、沈伯洋的對決，另類參選人唐新民的表現也引發關注，此次共拿下2911票、得票率0.20%，也創下了他自身最高的票數。儘管未能當選，唐新民晚間在競選總部高喊：「輸了市長，選總統！」讓現場瞬間響起歡呼聲與掌聲。唐新民晚間在競總時，現場聚集不少年輕支持者，許多人拿起手機錄影，似乎都在等待他的下一步表態。沒想到唐新民一拿起麥克風，便直接拋出「輸了市長，選總統！」一句話，讓台下支持者立刻大聲回應「好！」，現場掌聲如雷，成為敗選之夜最受矚目的畫面。從此次開票結果來看，唐新民總計獲得2911票，得票率0.20%，在台北市長候選人中排名第三，僅次於國民黨籍蔣萬安及民進黨候選人沈伯洋。對比2022年參選時的316票，這次增加2595票，得票數成長超過8倍，雖然與主要候選人仍有明顯差距，但票數成長幅度相當顯著。唐新民此次參選，也延續4年前主打的「搶救大屯火山」政見，提出「火山綠電化」構想，主張透過岩漿發電技術，提供人工智慧（AI）產業所需的綠電。他甚至在公辦政見發表會上表示，若當選台北市長，將邀請輝達執行長黃仁勳擔任「第一副市長」，相關政見曾引發討論。此外，唐新民過去也曾自稱是「紫微聖人」、「救世主」，甚至宣稱自己是前總統蔣經國指定的繼承人，特殊言論與政見讓他在這次選戰中受到外界關注。如今雖然未能攻下台北市長寶座，但得票數較上屆大幅增加，敗選之夜更直接喊出下一步要選總統，也讓他的政治動向再度成為話題。