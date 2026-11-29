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2026九合一選舉28日落幕，民進黨在全台22個縣市中拿下10席，相較前次的5席有所成長，在台中市上演奪還戲碼成功由藍轉綠，但並未拿下國民黨本陣雙北。日媒指出，這也為台灣總統賴清德的連任之路留下了一些懸念。根據共同社報導，民進黨較選前的5席有所成長，成功擴大地方支持度；國民黨則從15席銳減至11席。此次選舉被視為2028年1月總統大選的前哨戰，由力拚連任的總統賴清德率領的民進黨，原本希望藉由增加縣市首長席次來拉抬聲勢；然而在主要都會區仍未能撼動國民黨的基本盤，留下些許隱憂。致力於統一台灣的中國習近平領導班子正密切關注選情動向。北京當局一方面將賴政府視為「台獨派」並持續施壓，另一方面也將視此次選舉結果，評估是否延續與對中採取溫和路線的國民黨深化交流，抑或進行政策路線調整。產經新聞則提到，在備受矚目的政經中心台北市長選戰中，中國國民黨現任市長蔣萬安，擊敗了民主進步黨籍立法委員沈伯洋；這股被稱為「洋流」的旋風被認為對周邊縣市選情產生外溢效應。不過，在國民黨擁有穩固基本盤的「大本營」台北市，最終仍未能翻盤。在人口居全台第二的直轄市台中市長選戰中，民進黨籍立法委員何欣純擊敗國民黨籍立法院副院長江啟臣，時隔8年成功奪回市長大位。朝日新聞則提到，國民黨拿下了主要城市台北市及人口最多的新北市長寶座，為1年2個月後登場的總統大選保留了政黨輪替的可能性。然而，國民黨在整體選情上顯得後繼無力，黨內總統候選人提名角逐也潛藏著內鬨的隱憂。