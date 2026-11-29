還記得以前到電動遊樂場，投下10元硬幣就能玩上一場的《越南大戰》嗎？這款於1996年問世的經典射擊遊戲，今年迎來30週年，除了近期傳出將改編為好萊塢真人電影，更是不少七、八年級生的童年回憶。從耳熟能詳的「Heavy Machine Gun」音效、打不完的敵軍，到吃太多食物就會變胖的搞笑設定，即使畫面不像現代遊戲那般華麗，至今仍讓不少老玩家津津樂道。
《越南大戰》在玩什麼？1996年問世、雙人合作闖關超經典
根據 SNK官方30週年紀念網站，《越南大戰》初代作品於1996年4月19日在大型電玩 NEOGEO 平台登場，玩家將扮演正規軍士兵，對抗企圖發動叛亂的摩登將軍，透過射擊、跳躍、投擲手榴彈等簡單操作一路闖關，途中還能解救戰俘、取得強力武器，甚至駕駛招牌坦克作戰。
遊戲也支援雙人合作，當年不少玩家會揪朋友一起挑戰關卡，遇到巨大頭目時瘋狂按下射擊鍵，一不小心陣亡，就得再投幣續命。初代只有馬可與塔馬2名角色可以選擇，直到1998年推出《越南大戰2》，才加入英里及菲奧，形成經典4人陣容。
《越南大戰》為何經典？吃到變胖、變殭屍還能繼續打
《越南大戰》最特別的地方，就是明明以戰爭為背景，卻融入大量搞笑元素。例如玩家吃下太多食物，角色就會突然變成胖子；遭到木乃伊感染，自己也會變成木乃伊；變成殭屍後，甚至能噴出大量血液攻擊敵人。除了坦克，歷代作品還能騎駱駝、大象、鴕鳥，讓射擊遊戲多了不少趣味。
此外，《越南大戰》精緻的2D手繪像素動畫也是一大特色，從敵軍受到驚嚇的表情、角色更換彈匣的動作，到坦克爆炸時四散的零件，都藏有豐富細節，即使經過30年，依然具有獨特的美術魅力。
《越南大戰》現在還能玩嗎？台灣懷舊電玩店也能體驗
雖然街機時代逐漸走入歷史，但現在台灣仍有一些懷舊電玩店，可以體驗當年與朋友一起闖關的樂趣。《NOWNEWS今日新聞》記者今年9月就曾造訪位於台北市大同區的「BBB Retro Game Cafe' 位元跳動懷舊電玩咖啡館」，當時還與同事一起挑戰《越南大戰》，即使一開始連操作方式都不熟悉，玩沒多久就忍不住互相提醒敵人從哪裡出現，角色陣亡時一起哀號，成功挺過敵軍攻擊又一起歡呼。即使沒有當年的街機童年回憶，依然能感受到老遊戲的魅力。
除了實體懷舊電玩店，《越南大戰》也早已陸續移植至電腦、家用遊戲主機及手機平台，玩家不用投幣就能重溫經典作品。為慶祝系列30週年，SNK 更啟動「MISSION REBOOT」紀念企劃，除了規劃開發新遊戲，也預計於2027年推出《METAL SLUG 終極合集》，讓新舊玩家都能體驗這款經典射擊遊戲的樂趣。
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根據 SNK官方30週年紀念網站，《越南大戰》初代作品於1996年4月19日在大型電玩 NEOGEO 平台登場，玩家將扮演正規軍士兵，對抗企圖發動叛亂的摩登將軍，透過射擊、跳躍、投擲手榴彈等簡單操作一路闖關，途中還能解救戰俘、取得強力武器，甚至駕駛招牌坦克作戰。
遊戲也支援雙人合作，當年不少玩家會揪朋友一起挑戰關卡，遇到巨大頭目時瘋狂按下射擊鍵，一不小心陣亡，就得再投幣續命。初代只有馬可與塔馬2名角色可以選擇，直到1998年推出《越南大戰2》，才加入英里及菲奧，形成經典4人陣容。
《越南大戰》最特別的地方，就是明明以戰爭為背景，卻融入大量搞笑元素。例如玩家吃下太多食物，角色就會突然變成胖子；遭到木乃伊感染，自己也會變成木乃伊；變成殭屍後，甚至能噴出大量血液攻擊敵人。除了坦克，歷代作品還能騎駱駝、大象、鴕鳥，讓射擊遊戲多了不少趣味。
此外，《越南大戰》精緻的2D手繪像素動畫也是一大特色，從敵軍受到驚嚇的表情、角色更換彈匣的動作，到坦克爆炸時四散的零件，都藏有豐富細節，即使經過30年，依然具有獨特的美術魅力。
雖然街機時代逐漸走入歷史，但現在台灣仍有一些懷舊電玩店，可以體驗當年與朋友一起闖關的樂趣。《NOWNEWS今日新聞》記者今年9月就曾造訪位於台北市大同區的「BBB Retro Game Cafe' 位元跳動懷舊電玩咖啡館」，當時還與同事一起挑戰《越南大戰》，即使一開始連操作方式都不熟悉，玩沒多久就忍不住互相提醒敵人從哪裡出現，角色陣亡時一起哀號，成功挺過敵軍攻擊又一起歡呼。即使沒有當年的街機童年回憶，依然能感受到老遊戲的魅力。
除了實體懷舊電玩店，《越南大戰》也早已陸續移植至電腦、家用遊戲主機及手機平台，玩家不用投幣就能重溫經典作品。為慶祝系列30週年，SNK 更啟動「MISSION REBOOT」紀念企劃，除了規劃開發新遊戲，也預計於2027年推出《METAL SLUG 終極合集》，讓新舊玩家都能體驗這款經典射擊遊戲的樂趣。