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雲林腳步已經慢下來 劉建國：進到縣府第一天馬上上工

民進黨推派的雲林縣長候選人劉建國以17萬8357票成功翻轉雲林，贏得縣長寶座。劉建國晚間也到開票現場向等候許久的鄉親們致意，致詞時提到，真的很抱歉讓大家等這麼久，同時也深深一鞠躬向在場選民傳遞好消息「我們贏了！雲林贏了！」更強調，未來進入縣府一樣會讓大家找得到他。劉建國與國民黨推派的候選人張嘉郡票數經過一番激戰後，最終以173票險勝。而劉建國也等候中選會公告票數後，向在場選民表達感謝。「我們贏了！雲林贏了！」劉建國提到，非常感謝在家裡或現場的朋友持續關心、集氣，包括長輩與年輕的夥伴們。他表示，自己始終希望改變雲林的政治生態，讓關心政治、沒有背景、沒有後台的人，也有機會參與政治、承擔責任。劉建國提到，「清廉、勤政、絕無包袱」，是一直以來始終堅持的原則，經得起考驗，未來進到縣政府，也絕對不會改變。他說，要改變的是雲林的未來、產業、社福，讓在外打拚的年輕朋友能夠回到家鄉，與爸爸媽媽住在一起，創造簡單的幸福。劉建國說，雲林的腳步已經慢下來了，「進到縣政府的第一天，我就要馬上上工，加速完成各項規劃，儘快付諸執行。」他也說，要特別向所有不辭辛勞返鄉投票的雲林子弟深深一鞠躬，「你們心繫故鄉，抱著對雲林改變與轉型的期待，即使投完票就要趕回工作崗位，仍然願意回來，真的非常感動！」劉建國表示，接下來會到各地向鄉親謝票，聆聽大家的心聲。未來進到縣政府，「一樣會讓鄉親找得到我！」劉建國強調，要把今天勝選的喜悅，轉化為未來施政的力量，把長輩照顧好、把年輕朋友找回來，讓孩子得到更周全的照顧，加速雲林新產業的建置，讓雲林穩健、大步向前，打造更幸福的雲林，回報所有鄉親。