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2026年九合一選舉結果28日揭曉，黨內人士分析，相較2022年地方選舉，民進黨此次選舉呈現四項值得關注的進展。首先，縣市長席次由上屆5席一舉增至10席，執政席次翻倍；其次，六都選戰除了守住台南、高雄，更拿下台中市，六都執政由2席增至3席，地方治理版圖向中部延伸；第三，在新竹縣、宜蘭縣、嘉義市及雲林縣等4個原非民進黨執政縣市取得突破，尤其雲林在逆風中成功翻轉，更是此次選舉的一大亮點；第四，儘管雙北未能實現政黨輪替，但台北市得票率由上屆31.93%提升至約45.5%，新北市則由37.55%提升至約48.7%，分別成長約13.6及11.2個百分點，從執政席次翻倍、六都版圖擴張、艱困選區突破，到雙北得票率提升，四項指標勾勒出與上屆截然不同的地方政治版圖。2026年九合一地方選舉，不僅是地方政治版圖的重新洗牌，更是賴清德執政兩年多來的首次全國性期中考。黨內人士指出，回顧這一年，黨從候選人提名、選戰論述、跨區域布局，到執政團隊的治理表現，賴清德循序射出四支箭：以「新世代扛起新時代」布局人才，以三大政策定調民生經濟，以「洋流」崛起帶動跨區域串聯，助攻中部選戰，並以「戒慎恐懼、三好運動」貫穿選戰。從人才、政策、選戰創新到執政治理，這四個面向，也構成觀察民進黨如何打破「期中考魔咒」的重要脈絡。首先是「新世代扛起新時代，四大特色布局地方選舉」，黨內人士指出，民進黨主席賴清德自2025年10月22日首波提名台中市何欣純等4位縣市長候選人起，歷經近8個月、10波提名作業，至2026年6月17日完成19縣市選戰布局，並於7月19日全代會打出「新世代扛起新時代」的主軸。黨政人士表示，綜觀此次提名布局，呈現世代交替、專業治理、女性參政及拓展艱困選區四大特色，19位候選人中，有9位法律系出身、7位具律師背景、1位牙醫師、2位具大學教授經歷，女性候選人更達9位，其中，宜蘭林國漳、南投温世政，是兩位相對陌生於全國政治舞台、首次參選公職的專業素人；此外，在民進黨從未取得縣長席次的苗栗、新竹縣及台東，也推出具地方經營基礎的人選，從提名過程及人才組成觀察，賴清德這盤棋，著眼的不只是眼前的地方選舉，更是新世代政治人才梯隊的建構，以及民進黨中長期的地方治理與人才接班布局。第二、借鏡國際選舉趨勢，三大政策定調民生經濟。黨內人士指出，在選戰論述布局上，賴清德將2026年地方選舉主軸明確定調為「拚民生、拚經濟」。據了解，這樣的思維也來自賴清德對2025年美國紐約市長選舉的觀察，34歲的曼達尼以「讓城市成為人人負擔得起的地方」（Affordability）為核心訴求，聚焦居住、交通及托育成本，反映新世代政治人物崛起，以及國際政治回歸民生議題的趨勢。賴清德陸續宣布三大政策，形塑民生經濟論述。第一是5月27日召開國安高層會議，將少子女化提升至國家安全層級，提出「人口戰略對策」，減輕年輕世代成家、生養子女的負擔；第二是7月1日於民進黨中央公布「台灣好生活」共同政見，以「加薪、減稅、增福利、少負擔」為四大主軸；第三是8月17日宣布「AI紅利、全民共享」，在總預算歲入歲出平衡、無須舉債的前提下，提出全民普發現金1萬元，三大政策在選前這一年陸續上菜，串起中央施政與地方治理，背後的核心思維其實很簡單，就是如何讓亮眼的經濟成長數字，真正走進人民的日常生活。黨政人士表示，從政策涵蓋對象觀察，三支政策箭各有不同的民生著力點。「人口戰略對策」主要回應青壯世代、育兒家庭面臨的成家與生養負擔；「台灣好生活」則涵蓋受薪階級、中產家庭及長者，聚焦薪資、租稅、社會福利與生活成本；「AI紅利、全民共享」進一步擴及全體國民，回應經濟成長成果如何合理分配的社會期待，三項政策從個人、家庭延伸至整體社會，兼顧短期生活負擔與長期人口結構挑戰，也呈現執政論述從追求經濟成長，進一步走向所得分配、世代照顧及生活品質的轉變。第三、「洋流」崛起與外溢效應，從首都選戰走向跨區域布局。在此次縣市長提名布局中，台北市長人選是觀察賴清德用人思維的重要一例。民進黨內人士透露，提名初期黨內對沈伯洋參選台北市長存在不同意見，甚至有聲音憂心影響其他縣市選情，但賴清德仍堅持於5月13日正式徵召沈伯洋，肯定其國際視野、跨域治理能力及與市民溝通的特質。隨著選戰推進，「洋流」逐漸成為媒體關注的政治現象，民進黨也隨之調整全國輔選布局，賴清德拍板進一步強化跨區域串聯，尤其這次打破過去各縣市各自作戰的模式，以首都「洋流」為起點，從北區一路串聯至新竹、台中等地，透過候選人共同造勢、跨縣市站台及區域共同治理議題，尋求擴大「洋流」外溢效應，將首都選戰的政治聲量轉化為跨縣市的選舉動能，這樣的選戰布局，在過去九合一選舉中相當罕見，最終民進黨雖未能攻下首都，卻成功在中部打開新的政治版圖。黨政人士分析，此次選舉另一項值得觀察的特色，是競選形式的創新，從傳統大型造勢、街頭拜票，延伸至公民自主參與、跨縣市主題活動、社群串聯及創意視覺設計，其中，飄帶等視覺元素成為民眾表達政治認同的媒介，也讓支持者有更多自主參與的方式。跨區域活動則結合不同城市的特色與共同生活圈議題，突破過去以單一行政區為主的競選形式，從公民自主創作主題曲，到飄帶、主視覺的創意設計及民眾互動，選舉活動呈現「民主嘉年華」的氛圍，也反映政治傳播模式從政黨主導、候選人單向宣講，逐步走向公民共同參與及生活化的政治表達。第四、戒慎恐懼與三好運動，執政團隊穩健闖關。隨著選戰進入中後期，民進黨除了民生政策與跨區域串聯，也更加強調執政者的態度與政治文化，面對選情變化，賴清德多次以「戒慎恐懼」提醒黨內，即使聲勢有所提升，仍應保持謙卑、審慎，選情愈好，愈不能自滿。同時，透過「三好運動」，強調說好話、做好事、存好心，將正向溝通與理性競爭融入選舉過程，這樣的論述有別於傳統以政治攻防為主的競選方式，更著重候選人的人格特質、公共服務及與市民互動的態度，在政治對立與社群言論日益尖銳的環境下，如何降低對立、讓公共討論回到城市治理與民生需求，也是中間選民檢視政黨與候選人的重要面向。黨內人士說，從「戒慎恐懼」到「三好運動」，共同精神在於執政者的自我要求，以及對不同政治立場民眾的尊重。回頭看這場期中考，民進黨雖然未能拿下雙北，卻在台中、新竹縣等地打開新的局面，更在選戰最後關頭拚下原本不被看好的雲林，從5席到10席，民進黨不僅守住基本盤，更在逆風選區打出突破，對身兼執政黨主席的賴清德而言，這場選舉最不容易的地方，不是順風的地方贏了，而是逆風的地方也拚回來了，執政黨的期中考向來難打，這一次，民進黨不但沒有掉席，反而讓執政版圖翻倍，打破了過去期中考的魔咒，但選舉的勝利不是執政的免責金牌，如何把選票上的肯定，轉化為接下來的治理成績，才是賴清德下一場真正的考驗。