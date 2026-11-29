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潛在交易目標 所屬球隊 球員定位、本季表現亮點 模擬交易包裹 墨菲 （Trey Murphy III） 紐奧良鵜鶘 6呎8吋頂級神射手，4年1.12億美元合約第2年，雖受膝傷影響場均降至15.1分，但剛繳出25分6抄截 波爾津吉斯＋穆迪＋多枚首輪籤；全聯盟多隊競逐，最能提升側翼天賦與未來性 里德 （Naz Reid） 夏洛特黃蜂 空間型內線，本季場均17.7分、8.3籃板創生涯新高，但命中率僅38.2% 波爾津吉斯＋梅爾頓（或桑托斯）＋2枚未來選秀籤；護框偏弱且合約不小，考驗勇士出籤意願 透納 （Myles Turner） 密爾瓦基公鹿 具備外線投射與頂級護框能力的傳統延伸五號 以波爾津吉斯到期合約為核心搭配選秀資產；能完美契合勇士五外體系 加福德 （Daniel Gafford） 達拉斯獨行俠 機動型吃餅護框中鋒，擅長擋拆順下與籃板保護 以波爾津吉斯合約配平薪資；能立即補強勇士禁區高度與防守硬度

金州勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右側腹斜肌撕裂傷缺陣期間陷入泥淖，過去8場比賽僅打出2勝6負的慘澹戰績，期間團隊進攻效率（101.9）更跌至全聯盟墊底。隨著聯盟非官方交易大門即將於美東時間12月15日正式開啟，勇士管理層正積極醞釀將本季完全未出賽、手握2000萬美元到期合約（下季僅300萬美元受保障）的明星中鋒波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）送走。根據《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）隨隊記者伊凡斯（Luca Evans）最新披露，勇士已鎖定包括里德（Naz Reid）、透納（Myles Turner）、加福德（Daniel Gafford）在內的四大內線與鋒線補強目標，甚至不排除直接梭哈籌碼搶下鵜鶘身價1.12億美元後衛墨菲（Trey Murphy III）。本季因個人因素暫離賽場、一場未打的波爾津吉斯，已成為勇士季中交易的最大籌碼。知名NBA內線記者史坦（Marc Stein）在節目中透露，波爾津吉斯在被交易後對「買斷合約（Buyout）」持開放態度，這對渴望清出薪資空間、避開豪華稅土豪線的球隊來說極具吸引力。雖然12月16日交易大門剛開時未必立刻成交，但外界普遍預期勇士不會等到明年二月交易截止日才動手。伊凡斯在報導中點出勇士目前鎖定的四名主要交易目標，里德、透納、加福德這三名禁區長人都能直接填補波爾津吉斯留下的內線空缺。其中夏洛特黃蜂隊的里德，今年夏天在鮑爾（LaMelo Ball）交易案中從灰狼轉戰黃蜂，本季雖繳出生涯新高的17.7分、8.3籃板，但投籃命中率跌至生涯新低的38.2%，加上黃蜂戰績僅4勝13負，伊凡斯模擬勇士可用「波爾津吉斯＋梅爾頓（De'Anthony Melton，12月15日後才具交易資格）或桑托斯（Gui Santos）＋兩枚未來選秀籤」向黃蜂報價；不過聯盟人士也提醒，里德護框能力偏弱且合約不小，勇士是否願意為此付出多枚選秀籤仍有變數。聯盟內部盛傳勇士未必執著於換回傳統中鋒，而是希望用波爾津吉斯的合約直接換回市場上能得到的「最佳球員」，而目前正處於4年1.12億美元合約第二年的紐奧良鵜鶘側翼墨菲正是頭號夢幻人選。儘管墨菲本季受困膝傷影響，場均得分從上季的21.5分下滑至15.1分，但這位6呎8吋神射手昨日才剛轟下25分、6抄截的亮眼表現。伊凡斯指出，勇士若想打動鵜鶘，勢必得端出「波爾津吉斯＋穆迪（Moses Moody）＋多枚首輪選秀籤」的重磅包裹，一名球隊高層更直言：「墨菲能與勇士新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）組成極具潛力的未來側翼搭檔，如果我是勇士，我願意為他送出選秀籤！」在期待交易補強的同時，勇士球迷最關心的仍是柯瑞的復健進度。勇士官方宣布柯瑞將於下週三對陣爵士賽後重新評估傷勢，根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，這意味著柯瑞確定將缺席接下來三場比賽（一路休戰至12月7日客場對戰鵜鶘），最快要到台灣時間12月10日主場迎戰丹佛金塊時才有機會正式復出。儘管歸期延後，但勇士總教練科爾（Steve Kerr）在賽前受訪時語氣相當樂觀：「他每天都在訓練館裡與我們同在，運動醫學總監塞萊布里尼（Rick Celebrini）也全程陪同復健。他的進展非常順利、一切都按計畫進行，現在已經回到球場進行投籃訓練了，這都是復出過程的一部分。」勇士季中交易四大潛在補強目標一覽（資料來源：San Francisco Chronicle）