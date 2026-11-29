美國職籃（NBA）2026-27賽季例行賽已進行約四分之一賽程，各隊戰績與實力消長逐漸浮上檯面。根據ESPN最新公布的相對百分比指數（RPI）與賽程強度（SOS，Strength of Schedule）統計數據顯示，在已完成的前約20場比賽中，聯盟各隊遭遇的賽程難度截然不同。金州勇士開季至今面臨全聯盟第4艱難的魔鬼賽程，反觀洛杉磯湖人前19戰的對手平均勝率卻是全聯盟倒數第二輕鬆。這也意味著在接下來的剩餘賽程中，開季甜蜜期結束的湖人將面臨嚴峻考驗，而熬過魔鬼開局的勇士賽程則可望倒吃甘蔗，不過考量到柯瑞（Stephen Curry）仍高掛免戰牌，勇士短期內處境依然不容樂觀。
勇士高居聯盟第4硬 湖人僅排倒數第2
根據ESPN截至11月28日的數據統計，聯盟30支球隊在已完成比賽中的對手平均勝率（SOS）呈現巨大落差。猶他爵士（3勝17負，對手勝率56.6%）與沙加緬度國王（2勝16負，對手勝率55.8%）包辦前段賽程最硬前兩名，戰績也因此慘不忍睹；然而排名第3的波特蘭拓荒者（13勝6負，對手勝率55.1%）卻在強敵環伺下打出高含金量戰績，強勢登頂全聯盟RPI榜首（.584）。
金州勇士（10勝9負）前19戰對手平均勝率高達54.5%，名列全聯盟第4艱難，雖戰績僅過半數，但RPI指數（.541）仍高居聯盟第7，代表只要熬過前半段強敵與傷病潮，後續賽程理論上將相對友善；不過眼前柯瑞預計要到12月10日才有機會復出，勇士能否守住勝率仍是未知數。
目前戰績高居西區前段班的曼菲斯灰熊（15勝5負，對手勝率44.0%）與洛杉磯湖人（15勝4負，對手勝率45.2%），是全聯盟開季賽程最輕鬆的兩支球隊（分居第30名與第29名）。湖人在前19戰享盡賽程紅利，RPI僅排在聯盟第9（.536），今天在客場遭馬刺完成20分大逆轉吞敗，正反映出當賽程強度逐步拉高、面對五成勝率以上勁旅時，湖人真正的考驗才正要展開。
2026-27賽季 NBA 30隊賽程難度完整排行一覽
(註：SOS為已完成比賽之對手平均勝率，數值越高代表開季已打完的賽程越艱難、剩餘賽程理論上越輕鬆；反之則代表開季賽程輕鬆、剩餘賽程硬仗較多。)
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根據ESPN截至11月28日的數據統計，聯盟30支球隊在已完成比賽中的對手平均勝率（SOS）呈現巨大落差。猶他爵士（3勝17負，對手勝率56.6%）與沙加緬度國王（2勝16負，對手勝率55.8%）包辦前段賽程最硬前兩名，戰績也因此慘不忍睹；然而排名第3的波特蘭拓荒者（13勝6負，對手勝率55.1%）卻在強敵環伺下打出高含金量戰績，強勢登頂全聯盟RPI榜首（.584）。
金州勇士（10勝9負）前19戰對手平均勝率高達54.5%，名列全聯盟第4艱難，雖戰績僅過半數，但RPI指數（.541）仍高居聯盟第7，代表只要熬過前半段強敵與傷病潮，後續賽程理論上將相對友善；不過眼前柯瑞預計要到12月10日才有機會復出，勇士能否守住勝率仍是未知數。
目前戰績高居西區前段班的曼菲斯灰熊（15勝5負，對手勝率44.0%）與洛杉磯湖人（15勝4負，對手勝率45.2%），是全聯盟開季賽程最輕鬆的兩支球隊（分居第30名與第29名）。湖人在前19戰享盡賽程紅利，RPI僅排在聯盟第9（.536），今天在客場遭馬刺完成20分大逆轉吞敗，正反映出當賽程強度逐步拉高、面對五成勝率以上勁旅時，湖人真正的考驗才正要展開。
2026-27賽季 NBA 30隊賽程難度完整排行一覽
(註：SOS為已完成比賽之對手平均勝率，數值越高代表開季已打完的賽程越艱難、剩餘賽程理論上越輕鬆；反之則代表開季賽程輕鬆、剩餘賽程硬仗較多。)
|賽程難度排名
|球隊
|目前戰績
|已打完賽程對手勝率（SOS）
|RPI 指數（聯盟排名）
|1
|猶他爵士
|3勝17負
|56.6%
|.462（第20）
|2
|沙加緬度國王
|2勝16負
|55.8%
|.446（第24）
|3
|波特蘭拓荒者
|13勝6負
|55.1%
|.584（第1）
|4
|金州勇士
|10勝9負
|54.5%
|.541（第7）
|5
|休士頓火箭
|14勝5負
|52.8%
|.580（第2）
|6
|鳳凰城太陽
|9勝9負
|52.3%
|.517（第15）
|7
|密爾瓦基公鹿
|2勝18負
|52.1%
|.416（第29）
|8
|印第安納溜馬
|6勝13負
|52.1%
|.470（第19）
|9
|奧克拉荷馬雷霆
|10勝9負
|51.7%
|.520（第13）
|10
|明尼蘇達灰狼
|14勝6負
|51.0%
|.557（第4）
|11
|邁阿密熱火
|11勝7負
|50.8%
|.534（第11）
|12
|丹佛金塊
|11勝6負
|50.6%
|.541（第7）
|13
|克里夫蘭騎士
|9勝10負
|50.5%
|.497（第18）
|14
|達拉斯獨行俠
|12勝7負
|50.4%
|.536（第9）
|15
|洛杉磯快艇
|4勝14負
|50.2%
|.432（第27）
|16
|芝加哥公牛
|6勝12負
|50.2%
|.460（第21）
|17
|底特律活塞
|12勝6負
|50.0%
|.542（第6）
|18
|紐約尼克
|12勝7負
|49.5%
|.529（第12）
|19
|夏洛特黃蜂
|4勝13負
|49.4%
|.429（第28）
|20
|聖安東尼奧馬刺
|16勝4負
|48.7%
|.565（第3）
|21
|紐奧良鵜鶘
|6勝14負
|48.1%
|.436（第26）
|22
|多倫多暴龍
|7勝11負
|47.6%
|.454（第22）
|23
|費城76人
|16勝4負
|47.2%
|.554（第5）
|24
|華盛頓巫師
|7勝12負
|47.0%
|.445（第25）
|25
|亞特蘭大老鷹
|12勝6負
|46.9%
|.519（第14）
|26
|布魯克林籃網
|4勝14負
|46.7%
|.406（第30）
|27
|奧蘭多魔術
|7勝10負
|46.7%
|.453（第23）
|28
|波士頓塞爾提克
|12勝7負
|46.3%
|.505（第17）
|29
|洛杉磯湖人
|15勝4負
|45.2%
|.536（第9）
|30
|曼菲斯灰熊
|15勝5負
|44.0%
|.517（第15）