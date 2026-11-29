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賽程難度排名 球隊 目前戰績 已打完賽程對手勝率（SOS） RPI 指數（聯盟排名） 1 猶他爵士 3勝17負 56.6% .462（第20） 2 沙加緬度國王 2勝16負 55.8% .446（第24） 3 波特蘭拓荒者 13勝6負 55.1% .584（第1） 4 金州勇士 10勝9負 54.5% .541（第7） 5 休士頓火箭 14勝5負 52.8% .580（第2） 6 鳳凰城太陽 9勝9負 52.3% .517（第15） 7 密爾瓦基公鹿 2勝18負 52.1% .416（第29） 8 印第安納溜馬 6勝13負 52.1% .470（第19） 9 奧克拉荷馬雷霆 10勝9負 51.7% .520（第13） 10 明尼蘇達灰狼 14勝6負 51.0% .557（第4） 11 邁阿密熱火 11勝7負 50.8% .534（第11） 12 丹佛金塊 11勝6負 50.6% .541（第7） 13 克里夫蘭騎士 9勝10負 50.5% .497（第18） 14 達拉斯獨行俠 12勝7負 50.4% .536（第9） 15 洛杉磯快艇 4勝14負 50.2% .432（第27） 16 芝加哥公牛 6勝12負 50.2% .460（第21） 17 底特律活塞 12勝6負 50.0% .542（第6） 18 紐約尼克 12勝7負 49.5% .529（第12） 19 夏洛特黃蜂 4勝13負 49.4% .429（第28） 20 聖安東尼奧馬刺 16勝4負 48.7% .565（第3） 21 紐奧良鵜鶘 6勝14負 48.1% .436（第26） 22 多倫多暴龍 7勝11負 47.6% .454（第22） 23 費城76人 16勝4負 47.2% .554（第5） 24 華盛頓巫師 7勝12負 47.0% .445（第25） 25 亞特蘭大老鷹 12勝6負 46.9% .519（第14） 26 布魯克林籃網 4勝14負 46.7% .406（第30） 27 奧蘭多魔術 7勝10負 46.7% .453（第23） 28 波士頓塞爾提克 12勝7負 46.3% .505（第17） 29 洛杉磯湖人 15勝4負 45.2% .536（第9） 30 曼菲斯灰熊 15勝5負 44.0% .517（第15）

美國職籃（NBA）2026-27賽季例行賽已進行約四分之一賽程，各隊戰績與實力消長逐漸浮上檯面。根據ESPN最新公布的相對百分比指數（RPI）與賽程強度（SOS，Strength of Schedule）統計數據顯示，在已完成的前約20場比賽中，聯盟各隊遭遇的賽程難度截然不同。金州勇士開季至今面臨全聯盟第4艱難的魔鬼賽程，反觀洛杉磯湖人前19戰的對手平均勝率卻是全聯盟倒數第二輕鬆。這也意味著在接下來的剩餘賽程中，開季甜蜜期結束的湖人將面臨嚴峻考驗，而熬過魔鬼開局的勇士賽程則可望倒吃甘蔗，不過考量到柯瑞（Stephen Curry）仍高掛免戰牌，勇士短期內處境依然不容樂觀。根據ESPN截至11月28日的數據統計，聯盟30支球隊在已完成比賽中的對手平均勝率（SOS）呈現巨大落差。猶他爵士（3勝17負，對手勝率56.6%）與沙加緬度國王（2勝16負，對手勝率55.8%）包辦前段賽程最硬前兩名，戰績也因此慘不忍睹；然而排名第3的波特蘭拓荒者（13勝6負，對手勝率55.1%）卻在強敵環伺下打出高含金量戰績，強勢登頂全聯盟RPI榜首（.584）。金州勇士（10勝9負）前19戰對手平均勝率高達54.5%，名列全聯盟第4艱難，雖戰績僅過半數，但RPI指數（.541）仍高居聯盟第7，代表只要熬過前半段強敵與傷病潮，後續賽程理論上將相對友善；不過眼前柯瑞預計要到12月10日才有機會復出，勇士能否守住勝率仍是未知數。目前戰績高居西區前段班的曼菲斯灰熊（15勝5負，對手勝率44.0%）與洛杉磯湖人（15勝4負，對手勝率45.2%），是全聯盟開季賽程最輕鬆的兩支球隊（分居第30名與第29名）。湖人在前19戰享盡賽程紅利，RPI僅排在聯盟第9（.536），今天在客場遭馬刺完成20分大逆轉吞敗，正反映出當賽程強度逐步拉高、面對五成勝率以上勁旅時，湖人真正的考驗才正要展開。(註：SOS為已完成比賽之對手平均勝率，數值越高代表開季已打完的賽程越艱難、剩餘賽程理論上越輕鬆；反之則代表開季賽程輕鬆、剩餘賽程硬仗較多。)