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韓國執法部門近期破獲一起涉嫌跨國仲介賣淫案件，賣淫集團以知名AV女優為號召在社群廣告，引進包含20名日本AV女優在內共22名女子前往韓國從事性交易，賣淫集團每小時最高收費1000萬韓元，至少獲利16億韓元（約新台幣3960萬元），警方已查獲其中6名女子。根據韓媒SBS電視台報導，一個引進日本知名成人片女優赴韓從事性交易的犯罪集團近日遭韓國當局查獲。調查顯示，該集團主嫌人在越南，透過遠端遙控包辦女優接洽、飯店預訂等業務，目前已遭國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝令。報導提到，集團同夥透過在 Telegram 上的性交易貼文進行宣傳，40多歲的主嫌A某等集團成員，自2024年2月起至近期，便以「日本知名成人片女優」為號召，仲介跨國賣淫。該集團共安排22名日本女性以觀光簽證入境，其中有20人為現役成人片女優。韓國執法部門調查，集團向買春男子收取每小時150萬至最高1,000萬韓元（約新台幣3.5萬至23萬元）不等的費用，不法獲利至少達16億韓元。調查顯示，主嫌A某與2名核心成員長期滯留越南，遠端進行女優接洽、預訂飯店及安排客源等作業。性交易地點主要選在首爾江南一帶的飯店，並由非法白牌計程車業者負責接送這些女性。日本女性步出入境大廳後，隨即搭乘在此等候的車輛前往目的地。調查人員確認這些女子涉嫌違反《出入境管理法》，法務部移民特殊調查隊在22名涉案日本女性中，逮捕了仍滯留韓國境內的6人，其中2人遭羈押，其餘4人則處以強制驅逐或勒令出境。此外，韓國法務部已將白牌車業者等5名共犯移送檢方，並對潛逃越南的主嫌發布國際刑警組織紅色通緝令。韓國法務部目前先行針對本案適用違反《出入境管理法》罪嫌進行處置，後續針對性交易等其他罪嫌的偵辦，將與相關執法機構展開合作。值得注意的是，賣淫集團在 Telegram 上的性交易宣傳貼文，竟涉及多名知名女優，人氣女優Miru（坂道みる）也出現在賣淫集團的宣傳名單上，尚不清楚是否涉案，還是被冒用名號宣傳。