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基隆市長、議員當選名單

▲基隆市長謝國樑今晚6時許現身國民黨基隆市黨部，自行宣布當選，連任成功。（圖／謝國樑競辦提供）

新竹縣長、議員當選名單

▲民進黨籍參選人曾聖凱當選新竹縣竹北市長。（圖／曾聖凱競選總部提供）

🟡新竹市長、議員當選名單

▲無黨籍新竹市長高虹安順利連任。（圖／高虹安臉書）

苗栗縣長、議員當選名單

▲苗栗縣長由國民黨候選人鍾東錦連任成功。（圖／鍾東錦臉書）

2026年九合一地方公職人員選舉於昨（28）日正式落幕，各縣市長及議員選舉結果陸續出爐。《NOWNEWS今日新聞》整理基隆市、新竹縣、新竹市及苗栗縣的開票結果，彙整各選區議員當選名單與政黨席次變化，帶讀者一次掌握地方議會最新政治版圖。其中，新竹縣長由民進黨籍鄭朝方當選，縣長政黨輪替；苗栗縣議會則維持國民黨席次少於無黨籍議員、但泛藍勢力仍占多數的局面。2026年基隆市議員選舉共角逐32席，全市劃分為9個選區，包括30席區域議員，以及平地原住民、山地原住民議員各1席。基隆市長當選人：謝國樑（國民黨），得票數99,915票，得票率51.26%。基隆市議員各選區當選名單：第一選區（中正區），應選4席當選名單：藍敏煌（國民黨）、黃紀仁（民進黨）、江清容（民進黨）、呂美玲（國民黨）。第二選區（信義區），應選5席當選名單：韓世昱（國民黨）、陳宜（民進黨）、何淑萍（國民黨）、陳軍佐（民進黨）、黃申棟（民眾黨）。第三選區（仁愛區），應選3席當選名單：鄭文婷（民進黨）、曾維祥（國民黨）、林杏潔（無黨籍）。第四選區（中山區），應選4席當選名單：施偉政（民進黨）、宋瑋莉（國民黨）、吳巧瀅（民進黨）、林祐德（國民黨）。第五選區（安樂區），應選7席當選名單：鄭愷玲（國民黨）、張之豪（民進黨）、吳驊珈（民進黨）、俞叁發（國民黨）、張家馨（國民黨）、秦鉦（國民黨）、李文耀（民眾黨）。第六選區（暖暖區），應選3席當選名單：連恩典（國民黨）、陳冠羽（無黨籍）、朱書昕（民進黨）。第七選區（七堵區），應選4席當選名單：曾怡芳（民進黨）、蔡旺璉（國民黨）、張耿輝（無黨籍）、楊秀玉（親民黨）。第八選區（平地原住民），應選1席當選名單：拔耐．茹妮老王（無黨籍）。第九選區（山地原住民），應選1席當選名單：徐馬政紜（無黨籍）。基隆市議會本屆共32席，國民黨取得13席、民進黨11席、民眾黨2席、親民黨1席，無黨籍議員5席。與上屆相比，國民黨席次維持不變，民進黨減少1席，親民黨減少1席，民眾黨首度取得2席，無黨籍則增加1席。新竹縣長選舉由民進黨籍鄭朝方勝出，得票數174,384票、得票率57.35%，拿下縣長寶座，為新竹縣政壇帶來政黨輪替。除此之外，人口多達22萬的縣轄市竹北市，也由民進黨曾聖凱守下市長寶座。新竹縣長當選人：鄭朝方（民進黨），得票數174,384票，得票率57.35%。新竹縣議員應選37席，開票結果為國民黨18席、民進黨7席、民眾黨4席、無黨籍5席、勞動黨2席、時代力量1席。新竹縣議員各選區當選名單：第一選區（竹北市），應選4席當選名單：張珈源（民進黨）、王炳漢（國民黨）、陳凱榮（國民黨）、李雅芬（時代力量）。第二選區（竹北市），應選9席當選名單：歐陽霆（民進黨）、林禹佑（國民黨）、邱靖雅（國民黨）、游雅婷（民眾黨）、邵啟月（民進黨）、朱健銘（無黨籍）、林碩彥（民眾黨）、蔡蕥鍹（民進黨）、張育慈（時代力量）。第三選區（湖口鄉），應選5席當選名單：余筱菁（民進黨）、陳栢誠（國民黨）、羅美文（勞動黨）、吳菊花（國民黨）、甄克堅（國民黨）。第四選區（新豐鄉），應選3席當選名單：吳傳地（民進黨）、徐勝凌（民眾黨）、張以勝（國民黨）。第五選區（關西鎮），應選2席當選名單：徐瑜新（國民黨）、羅仕琦（國民黨）。第六選區（新埔鎮），應選2席當選名單：呂宛庭（無黨籍）、陳新源（勞動黨）。第七選區（橫山鄉、尖石鄉），應選1席當選名單：張良印（國民黨），同額競選。第八選區（芎林鄉），應選1席當選名單：黃正彪（國民黨），同額競選。第九選區（竹東鎮、五峰鄉），應選5席當選名單：羅俊傑（國民黨）、鍾心渝（民眾黨）、楊昌德（民進黨）、黃豪杰（國民黨）、鄭朝鐘（無黨籍）。第十選區（寶山鄉），應選1席當選名單：邱坤桶（國民黨）。第十一選區（北埔鄉、峨眉鄉），應選1席當選名單：王辰翔（國民黨）。第十二選區（平地原住民），應選1席當選名單：林秉君 kaying．kuying．kalang（無黨籍）。第十三選區（山地原住民），應選1席當選名單：曾國大 Masaw．Moto（國民黨）。第十四選區（山地原住民），應選1席當選名單：張益生（無黨籍）。新竹縣長由民進黨籍鄭朝方當選，實現了政黨輪替；不過議會席次方面，國民黨仍以18席居最大黨，民進黨7席、民眾黨4席、無黨籍5席、勞動黨2席、時代力量1席。由於國民黨未達過半門檻，未來議長選舉及重大議案審議，各黨派合作情形與無黨籍議員動向，將成為議會運作觀察重點。新竹市長當選人：高虹安（民眾黨），得票數129,159票，得票率62.51%。新竹市議員應選35席，各選區當選名單如下：第一選區：劉彥伶（民進黨）、宋品瑩（民眾黨）、鄭美娟（民進黨）、張文興（國民黨）、曾翰揚（民進黨）、林妤芬（無黨籍）、鍾淑英（國民黨）、李國璋（民眾黨）、黃文政（無黨籍）、張祖琰（國民黨）、蔡惠婷（時代力量）、劉崇顯（無黨籍）。第二選區：施乃如（民進黨）、李玫（民眾黨）、許修睿（國民黨）、徐美惠（國民黨）。第三選區：陳建名（民進黨）、陳思妤（國民黨）。第四選區：林士凱（民進黨）、吳旭豐（國民黨）、楊玲宜（民進黨）、蕭志潔（國民黨）、曾國維（民進黨）、鄭慶欽（無黨籍）、黃美慧（國民黨）、林彥甫（時代力量）、蔡文盛（民眾黨）。第五選區：林盈徹（民進黨）、陳慶齡（國民黨）、葉國文（民眾黨）、廖子齊（時代力量）、吳國寶（無黨籍）、陳啓源（無黨籍）。第六選區：林慈愛（國民黨）。第七選區：林夏陞（國民黨）。2026年新竹市議員選舉共有56位候選人角逐35席，開票結果由國民黨取得12席、民進黨9席、民眾黨5席、時代力量3席及無黨籍6席。與2022年相比，國民黨維持12席，民進黨由8席增加至9席，民眾黨由2席增加至5席，時代力量維持3席，無黨籍及未經政黨推薦者則由8席減少至6席。民眾黨本屆取得5席，達到成立黨團門檻；藍白合計17席，距離議會過半所需的18席仍差1席。苗栗縣長當選人：鍾東錦（國民黨），得票數176,917票，得票率62.21%。苗栗縣議員應選38席，各選區當選名單如下：第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）：楊明燁（國民黨）、曾美露（國民黨）、孫素娥（國民黨）、鄭碧玉（國民黨）、許櫻萍（民進黨）、許筱菁（民進黨）、彭晧宇（無黨籍）、呂晟（無黨籍）、湯維岳（無黨籍）。第二選區（銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉）：黎尚安（國民黨）、羅貴星（民進黨）、謝昌年（無黨籍）。第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）：翁杰（民進黨）、徐瑞轅（無黨籍）、陳薈茗（無黨籍）、周玉滿（無黨籍）、郭汶沂（無黨籍）。第四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮）：李文斌（國民黨）、林寶珠（國民黨）、廖秀紅（國民黨）、邱毓興（民進黨）、吳亭亭（民進黨）、蔡君婷（民眾黨）、張佳玲（無黨籍）、鄭秋風（無黨籍）、陳碧華（無黨籍）。第五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）：張淑芬（國民黨）、鄭聚然（國民黨）、陳光軒（民進黨）、陳詩弦（民進黨）、彭茜柔（無黨籍）、蕭詠萱（無黨籍）、陳永賢（無黨籍）、黎煥強（無黨籍）。第六選區（大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉）：盛瑛（無黨籍）、楊恭林（無黨籍）。第七選區（平地原住民）：風志雄（無黨籍）。第八選區（山地原住民）：黃茹君 Haking Yuma（無黨籍）。苗栗縣議會本屆共38席，國民黨取得10席、民進黨8席、民眾黨1席，無黨籍議員19席。相較上屆國民黨7席、民進黨7席、時代力量1席、無黨籍22席，國民黨與民進黨席次均增加，民眾黨首度取得席次，無黨籍席次則減少。此外，苗栗縣議長李文斌成功連任，達成六連霸；曾公開支持國民黨籍縣長候選人鍾東錦的民進黨籍議員候選人杜文卿，則在選前遭民進黨開除黨籍，最終未能當選。