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2026九合一選舉落幕，國民黨死守台北市與新北市，雖阻止以民進黨候選人沈伯洋為首的洋流在台北上岸，但台中以南全面失守，丟掉第二大人口的台中市更讓現任市長盧秀燕挑戰總統大位蒙上一層陰影，美國在台政治學者分析，這樣的結果將使盧秀燕需要更多力量才能參選。根據法新社報導，台北市長蔣萬安四年前輕鬆獲勝後，這次面臨更激烈的競爭，沈伯洋對他發起強烈挑戰，短短六個月掀起支持者與選戰熱潮，但最終仍落敗。報導引述，前國民黨幕僚曾柏文（Albert Tzeng）看法，儘管沈伯洋打了一場極具創意的選戰，但蔣萬安仍成功穩住了台北市「較年長、保守選民」的支持。曾柏文指出，由於這些國民黨選民「不願公開表態政治傾向」，因此在民調中遭到低估。「有趣的是，動員他們（出來投票）最強大的力量，並非國民黨的競選活動，而是出於對沈伯洋支持者強勢造勢的反彈。」儘管吞下敗仗，但沈伯洋在此次選戰中展現出跨越全台選民的廣泛吸引力，他在民進黨內的政治前景反而更加看好。國民黨此次力求保住15個縣市的執政版圖，但最終僅拿下11個縣市，民進黨則獲得了10個縣市，報導提到，在最大的冷門戰果中，民進黨拿下了中部大城台中市；即將卸任的國民黨籍台中市長盧秀燕，原本被視為2028年總統大選的熱門潛在人選。國立台灣大學政治學系教授南樂（Lev Nachman）表示：「在痛失本命區後，她現在需要爭取眾多國民黨大頭的支持，才能為她的總統之路背書。」分析人士提醒，地方選舉並非預測總統大選投票意向的可靠指標，歷史一再證明兩者的結果甚至可能完全相反。國立台灣大學政治學系教授陳世民指出，整體而言，這次選舉結果對民進黨來說是一場「小勝」。「這樣的結果將使民進黨內部更為團結，在2028年全力支持（總統）賴清德尋求連任。」