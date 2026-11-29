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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

即將進入12月，迎接新一週運勢，表示，本週多數星座面臨情感與職場雙重考驗。牡羊座雖忙碌但有貴人相助、收穫不少；然而，金牛與雙子需嚴防火爆小人撕破臉或破財，雙子與雙魚更要小心對方早有新歡或仍愛著前任；處女與天蠍恐面臨分手、離職與解約潮，獅子與天秤則容易在約會或提案上碰壁，建議低調守成。本週運勢重點：愛情這週愛情方面桃花開在認識一陣子的友人，不過對方太害羞、矜持，要有爆發性發展很困難喔！◾工作、事業運：努力工作，非常忙碌，也有貴人／機會，收穫不少。◾愛情、桃花運：若是有認識一陣子的朋友會有曖昧飄出來，但之後對方就沒表示，你也就不當一回事了。本週運勢重點：工作這週小心火爆的小人，是會直接撕破臉的喔！◾工作、事業運：小心小人出沒，爆發肢體衝突。◾愛情、桃花運：桃花運時有時無、時好時壞。本週運勢重點：工作這週愛情工作方面都有小人／小三現形，請提防破財／過度迷戀造成焦慮。◾工作、事業運：小心小人殘害，造成破財。◾愛情、桃花運：對方若是不太常出現就是有對象了，小心自己內傷。本週運勢重點：愛情這週工作方面請拿出動力，雖然知道不可能達成，但是態度要裝出來。◾工作、事業運：面對工作要積極一點，就算人家不喜歡。◾愛情、桃花運：人家不喜歡你，你也未必喜歡人家。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情工作方面表現直線下降，要注意自己的形象／作品／提案。◾工作、事業運：容易白忙一場，或你端出去的東西很掉漆。◾愛情、桃花運：魅力下降，小心約會被打槍。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情工作方面都有離開現狀的問題，比方說像分手／離職。◾工作、事業運：有離職潮。◾愛情、桃花運：小心大吵後的衝動分手。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方極度不想談感情，所以自然得不到回應。◾工作、事業運：小心沒有方向的問題。◾愛情、桃花運：若是有心儀對象，比較不可能，愛情像進入五里霧。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週工作方面跟合約有關的都容易解約，因為不夠吸引人。◾工作、事業運：有解約／解散的問題。◾愛情、桃花運：小心分手，對方心猿意馬。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有粉絲型的桃花出現，但你可能會很反感。◾工作、事業運：若是談生意成交率不高。◾愛情、桃花運：有你不喜歡的桃花出現，跟你講話都會緊張的那種，但你會很排斥對方。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方若是很冷感，你會感到很空虛。◾工作、事業運：談生意不容易，有可能最後是談不成。◾愛情、桃花運：若是有對象，對方未必想談感情。本週運勢重點：愛情這週工作方面若是不景氣跟買氣冷清有關。◾工作、事業運：穩定，但是曲線不會是上升的。◾愛情、桃花運：有桃花出現，但是對方不夠喜歡你。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有愛不對人的感覺，對方喜歡的是前任。◾工作、事業運：有解約的可能。◾愛情、桃花運：還在聊天談心的階段，不會有太突破的發展，你未必是對方的菜，而且對方還愛著上一任。