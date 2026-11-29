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2026年全國性公民投票案第22案「廢除非核家園」公投，投票結果出爐，根據中選會公布最終統計數據，本次公投投票率為62.79％，有效同意票數達743萬4,677票，大勝不同意票數455萬7,768票，且有效同意票佔投票權人總數比率達37.17％，跨越投票權人總額四分之一以上的法定門檻，投票結果為「通過」。全國性公民投票案第22案主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」根據中選會統計，本次公投投票權人總數為2,000萬3,835人，依《公民投票法》規定，有效同意票須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上，也就是達500萬959票即為通過。中選會表示，本次公投投票率為62.79％，開票結果有效同意票數為743萬4,677票，不同意票數為455萬7,768票，有效同意票佔投票權人總數比率為37.17％；由於有效同意票數多於不同意票，且達投票權人總額四分之一以上，投票結果為通過。中選會也補充指出，115年全國性公民投票案第22案投開票結果應由中選會委員會議審定公告，中選會定於12月4日正式審定公告。