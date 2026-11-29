我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡易餘勝選、當選嘉義縣長。(圖/蔡易餘競辦提供）

▲曾因涉及中職假球案受到關注的「雨刷」蔡政宜，此次以無黨籍身分參選嘉義縣議員並成功連任。（圖／翻攝內政部網站）

嘉義市長、議員當選名單

▲嘉義市長選舉方面，民進黨王美惠勝出。（圖／NOWnews資料照片）

屏東縣長、議員當選名單

▲屏東縣長選舉由民進黨籍周春米勝出，得票數271,019票，得票率61.46%。（圖／周春米臉書）

2026年九合一地方公職人員選舉於昨（28）日落幕，各縣市長及議員選舉結果陸續出爐。《NOWNEWS今日新聞》整理嘉義縣、嘉義市及屏東縣的開票結果，彙整各選區議員當選名單與政黨席次變化，帶讀者一次掌握地方議會最新政治版圖。其中，屏東縣無黨籍議員蔣月惠，僅領先落選頭國民黨任峻賢 43 票，順利完成4度連任。嘉義縣長選舉由民進黨籍蔡易餘勝出，得票數149,040票，得票率55.87%，延續民進黨在嘉義縣的執政。第一選區議員當選人（應選8席）：戴光宗（民）、詹琬蓁（國）、江佩曄（民）、王啓澧（國）、黃惠汝（民）、黃榮利（民）、黃榮俊（民）、賴瓊如（無）。第二選區議員當選人（應選8席）：黃啟豪（民）、簡嘉億（國）、林岱杰（無）、何文華（民）、陳慶桐（無）、林淑完（民）、何秀英（無）、林秀琴（民）。第三選區議員當選人（應選4席）：孫維聰（民）、江志明（民）、陳靖雅（國）、莊信宗（民）。第四選區議員當選人（應選6席）：呂文正（民）、黃鈺惠（民）、陳怡岳（民）、李家豪（國）、蔡政宜（無）、潘麗惠（無）。第五選區議員當選人（應選3席）：陳鳳梅（民）、黃金茂（無）、陳信典（國）。第六選區議員當選人（應選7席）：張明達（民）、曾亮哲（民）、陳柏麟（民）、詹黃素蓮（國）、莊竣傑（無）、江季珍（民）、羅士洋（民）。第七選區議員當選人（山地原住民）（應選1席）：武清山（無黨籍）。綠營席次領先、蔡政宜成功連任嘉義縣議會政黨席次方面，文中統計民進黨取得21席、國民黨7席、無黨籍9席，民進黨持續領先。此外，曾因涉及中職假球案受到關注的「雨刷」蔡政宜，此次以無黨籍身分參選嘉義縣議員並成功連任，也成為選舉焦點之一。嘉義市長選舉由民進黨籍王美惠勝出，得票數69,815票，得票率53.28%。第一選區議員當選人（應選10席）：黃露慧（民）、凌子楚（民）、梁樹綸（國）、傅大偉（國）、洪斐昭（無）、黃盈智（民）、陳家平（國）、郭定緯（國）、張敏琪（國）、顏翎熹（無）。第二選區議員當選人（應選13席）：林煒軒（民）、曾奕豪（民）、張秀華（國）、王浩（無）、鄭光宏（國）、黃思婷（國）、黃大祐（民）、黃政融（無）、陳姿妏（無）、黃敏修（無）、李忠曆（無）、林子淨（無）、蔡坤叡（無）。無黨籍9席最多 顏翎熹驚險連任嘉義市議會本屆共23席，分為東區10席、西區13席。依照目前開票結果，國民黨取得8席、民進黨6席、無黨籍9席，其中無黨籍席次最多。與2022年相比，當時無黨籍取得10席、國民黨7席、民進黨4席；本屆國民黨增加1席、民進黨增加2席，無黨籍則減少1席。不過，原始資料所列2022年政黨席次合計為21席，與議會總席次23席仍有落差，完整比較仍須確認。此次嘉義市議員選舉中，無黨籍顏翎熹與網紅柯莉絲汀的「網紅之爭」備受關注。開票結果顯示，顏翎熹以第10名驚險連任，對手柯莉絲汀則以第13名落選，未能進入議會。嘉義市長選舉方面，民進黨王美惠勝出，不過，獲得3,175票的無黨籍參選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，於昨（28）日晚間宣布，將於週一（30日）提出嘉義市長選舉無效之訴。屏東縣長選舉由民進黨籍周春米勝出，得票數271,019票，得票率61.46%。屏東縣議員各選區當選名單如下：第一選區議員當選人（應選12席）：李世斌（民）9,804票、黃明賢（國）8,408票、李清聖（民）7,391票、方一祥（民）6,798票、蔣家煌（無）6,066票、陳揚（國）5,888票、蔡侑庭（民）5,696票、陳哲蕙（國）5,694票、龔書翩（無）5,350票、方華雄（國）4,919票、饒怡君（民）4,778票、蔣月惠（無）4,665票。第二選區議員當選人（應選8席）：徐國銘（民）10,546票、盧文瑞（國）9,693票、鍾慶平（無）8,759票、王景山（國）7,672票、宋麗華（國）7,522票、葉明博（無）6,802票、莊瓊如（無）5,734票、蘇孟淳（無）5,632票。第三選區議員當選人（應選10席）：潘筱潔（民）9,768票、潘炩禕（民）9,083票、陳宗廷（無）8,794票、黃建溢（民）8,486票、吳慈慧（國）7,660票、許馨勻（國）7,652票、徐榮耀（國）6,919票、李世淦（國）6,062票、林國順（無）5,951票、陳志成（無）5,810票。第四選區議員當選人（應選8席）：林宇澤（無）15,444票、周芸均（國）7,689票、許展維（民）7,282票、呂少麒（民）7,182票、胡嘉玲（國）7,063票、林蔡鳯梅（無）6,705票、鄭喬云（無）6,336票、劉孟君（民）5,945票。第五選區議員當選人（應選4席）：周碧雲（民）8,613票、羅平道（民）7,960票、陳靜芳（國）7,516票、張榮傑（無）4,845票。第六選區議員當選人（應選3席）：李建華（民）8,118票、張榮志（國）7,896票、潘芳泉（民）7,513票。第七選區議員當選人（應選1席）：陳國在（無）4,644票。第八選區議員當選人（應選1席）：潘翠雲（國）2,488票。第九選區議員當選人（應選1席）：張利惠（國）2,785票。第十選區議員當選人（應選1席）：高惠芬（國）4,195票。第十一選區議員當選人（應選1席）：何長成（無）2,091票。第十二選區議員當選人（應選1席）：越秋女（無）2,786票。第十三選區議員當選人（應選1席）：周陳曉玟（無）2,145票。第十四選區議員當選人（應選1席）：周英傑（國）1,440票。第十五選區議員當選人（應選1席）：洪亞男（無）1,648票。第十六選區議員當選人（應選1席）：杜仁勇（無）1,340票。無黨籍20席最多！蔣月惠驚險四連霸屏東縣議會政黨席次方面，國民黨取得19席、民進黨16席、無黨籍20席。相較2022年，國民黨席次持平、民進黨增加3席，無黨籍仍以20席居多，未來議長選舉的席次動向備受關注。其中，資深議員、「小提琴議員」蔣月惠以4,665票驚險當選，僅以43票之差排入第十二名，成功達成四連霸。她事後感謝4,665位鄉親支持，此次她以零成本方式投入選舉，最後以選區最後一名的成績驚險當選。蔣月惠也提到，選舉補助款139,950元、保證金10萬元，以及12月薪水6萬元，合計299,950元，將全數捐給羅騰園，希望讓社會邊緣人的生命得以延續。