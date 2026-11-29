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▲宜蘭縣長選舉由民進黨籍林國漳勝出，得票數131,828票，得票率53.74%，成功讓宜蘭縣政權由藍轉綠。（圖／林國漳臉書）

▲花蓮縣長選舉由國民黨游淑貞以63,013票（37.66%）險勝。（圖／記者葉政勳攝）

▲台東縣長國民黨候選人吳秀華（圖右）今（28）日傍晚自行宣布當選台東縣長（圖／吳秀華競辦提供）

2026年九合一地方公職人員選舉於昨（28）日落幕，各縣市長及議員選舉結果陸續出爐。《NOWNEWS今日新聞》整理宜蘭縣、花蓮縣及台東縣的開票結果，彙整各選區議員當選名單與政黨席次變化，帶讀者一次掌握地方議會最新政治版圖。其中，花蓮縣長選舉競爭激烈，國民黨游淑貞與無黨籍張峻票數差距僅數百票，張峻已宣布將依法聲請驗票。宜蘭縣長選舉由民進黨籍林國漳勝出，得票數131,828票，得票率53.74%，成功讓宜蘭縣政權由藍轉綠。第1選舉區當選人（應選7席）：游國連（民）6,192票、林麗（民）6,145票、林岳賢（國）6,093票、陳漢澤（民）4,963票、張勝德（國）4,881票、黃定和（國）4,859票、林錫明（無）3,654票。第2選舉區當選人（應選2席）：賴良洲（國）6,224票、林詩穎（民）6,181票。第3選舉區當選人（應選3席）：李淑芬（民）6,216票、林聰池（無）5,342票、張永德（國）4,810票。第4選舉區當選人（應選2席）：李姿婷（民）8,722票、黃浴沂（國）4,944票。第5選舉區當選人（應選2席）：黃建勇（國）5,338票、陳福山（無）4,495票。第6選舉區當選人（應選5席）：薛呈懿（民）6,821票、謝家倫（民）5,546票、黃琤婷（國）5,422票、呂惠卿（民）5,105票、林宜弘（無）4,552票。第7選舉區當選人（應選3席）：張明華（民）7,627票、林義剛（國）5,418票、黃子堯（無）4,908票。第8選舉區當選人（應選4席）：林峻輔（民）12,033票、楊弘旻（國）6,775票、林佩螢（民）5,025票、邱素梅（無）3,920票。第9選舉區當選人（應選1席）：游雅絢（民）5,850票。第10選舉區當選人（應選2席）：李明哲（民）9,291票、黃士駿（國）5,350票。第11選舉區當選人（應選1席）：孫湯玉惠（無）1,239票。第12選舉區當選人（應選1席）：陳傑麟（親民黨）2,277票。第13選舉區當選人（應選1席）：李勝雄（國）2,346票。民進黨提名14席全數當選 藍營席次縮減宜蘭縣議員選舉結果出爐，民進黨此次提名的14名候選人全數當選，成功拿下14席。相較之下，國民黨在議員選情面臨考驗，除了首度參選的林宜弘順利當選外，挑戰四連霸的國民黨籍副議長陳漢鍾則在羅東鎮意外落馬，藍營席次有所縮減。2026宜蘭縣議會共34席，民進黨取得14席、國民黨12席、無黨籍7席、親民黨1席。花蓮縣長選舉由國民黨游淑貞以63,013票（37.66%），險勝無黨籍張峻的62,656票（37.45%），雙方差距357票，張峻已宣布將依法聲請驗票。第1選舉區當選人（應選9席）：林宗昆（國）5,001票、胡仁順（民）4,473票、田珍綺（民）4,438票、蔡翼陽（民眾黨）3,959票、韓林梅（國）3,887票、莊依婕（民）3,620票、黃達祥（國）3,551票、謝國榮（無）2,950票、徐子芳（國）2,822票。第2選舉區當選人（應選1席）：張美華（國）4,501票。第3選舉區當選人（應選10席）：姜景文（國）9,568票、徐雪玉（國）5,514票、陳思伃（民）4,733票、彭建華（無）4,711票、吳建志（國）4,422票、鄭乾龍（無）4,218票、林則葹（民）4,202票、張宸瑋（無）3,969票、蘇文將（民）2,696票、劉靜文（無）2,602票。第4選舉區當選人（應選3席）：黃玲蘭（無）3,971票、鍾素政（國）3,405票、詹金富（國）3,178票。第5選舉區當選人（應選4席）：笛布斯．顗賚（無）4,196票、李正文（國）2,849票、陳進德（國）2,112票、周駿宥（無）1,972票。第6選舉區當選人（應選2席）：蔡依靜（Lamen‧Panay，無）3,520票、林正福（國）2,735票。第7選舉區當選人（應選1席）：林玉芬（國）2,343票。第8選舉區當選人（應選1席）：王沈剛竹（國）5,531票。第9選舉區當選人（應選1席）：伊布．達納畢瑪（Ibu·Tanapinma，無）1,931票。第10選舉區當選人（應選1席）：李忠祥（無）1,914票。民進黨議員6人全數當選 相隔12年再拿6席花蓮縣議員選舉結果揭曉，各選區當選名單陸續出爐。民進黨此次共提名6人參選，最終6人全數當選，達成全壘打。2026年花蓮縣議會共33席，國民黨取得15席、民進黨6席、台灣民眾黨1席、無黨籍11席。值得注意的是，民進黨上一次在花蓮縣議會拿下6席，已是2014年第18屆縣議員選舉，時隔12年再度取得相同席次。台東縣長選舉由國民黨候選人吳秀華勝出，得票數68,845票，得票率61.35%。第1選舉區當選人（應選10席）：饒慶鈺（國）、張國洲（國）、周達三（國）、吳景槐（國）、李哲（國）、陳炫諭（民）、簡維國（民）、黃治維（民）、林參天（無）、王文怡（無）。第2選舉區當選人（應選1席）：張家瑋（無）。第3選舉區當選人（應選2席）：許進榮（無）、鄭銘顯（國）。第4選舉區當選人（應選2席）：陳宏宗（國）、潘貴蘭（無）。第5選舉區當選人（應選1席）：翁麗吟（國）。第6選舉區當選人（應選1席）：王益凱（國）。第7選舉區當選人（應選3席）：陳政宗（無）、方賢仁（國）、林琮翰（國）。第8選舉區當選人（應選1席）：鄭崗山（國）。第9選舉區當選人（應選1席）：尤忠正（國）。第10選舉區當選人（應選1席）：楊清順（無）。第11選舉區當選人（應選2席）：楊秋珍（國）、高美珠（無）。第12選舉區當選人（應選1席）：邱文俊（國）。第13選舉區當選人（應選1席）：胡淑貞（無）。第14選舉區當選人（應選1席）：章正輝（國）。第15選舉區當選人（應選1席）：包惠玲（國）。第16選舉區當選人（應選1席）：董昌華（無）。饒慶鈺拿下全縣最高票 民進黨3席全當選台東縣議員選舉中，第一選舉區首度參選的饒慶鈺拿下6,180票，成為全縣最高票。政黨席次方面，國民黨維持議會過半優勢；民進黨此次提名的簡維國、黃治維及陳炫諭3人全數當選，首度達到在台東縣議會成立黨團的門檻。依照目前提供的當選名單計算，台東縣議會共30席，國民黨取得17席、民進黨3席、無黨籍10席，國民黨維持過半席次。