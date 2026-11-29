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澎湖縣長、議員當選名單

金門縣長、議員當選名單

▲金門縣長選舉由中國國民黨候選人陳玉珍勝出，取得28,750票，得票率63.50%。（圖／記者葉政勳攝）

連江縣長、議員當選名單

▲連江縣長王忠銘自行宣佈當選，連任成功。（圖／王忠銘辦公室提供）

2026年九合一地方公職人員選舉於昨（28）日落幕，各縣市長及議員選舉結果陸續出爐。《NOWNEWS今日新聞》整理澎湖、金門、連江等3個外島縣市的開票結果，彙整各選區議員當選名單與政黨席次變化，帶讀者一次掌握地方議會最新政治版圖。其中，澎湖縣長選舉由國民黨籍陳振中勝出，成為今年唯一由綠營執政縣市轉為藍營執政的縣市。澎湖縣長選舉由國民黨陳振中勝出，取得21,832票，得票率42.24%；民進黨候選人吳淑瑾則獲得16,198票，得票率31.34%。吳淑瑾此次代夫參選，最終未能勝出。澎湖縣議員各選區當選名單如下：第一選區當選人：蘇育德（民進黨）、陳毓仁（國民黨）、陳海山（無黨籍）、藍凱元（無黨籍）、許國政（國民黨）、陳偉澄（無黨籍）、莊光大（無黨籍）、歐松林（無黨籍）、蘇陳綉色（無黨籍）、呂黃春金（民進黨）、顏家康（民進黨）。第二選區當選人：許育愷（無黨籍）、吳政杰（無黨籍）、蔡清續（民進黨）。第三選區當選人：魏睿宏（無黨籍）、宋昀芝（無黨籍）。第四選區當選人：許月里（無黨籍）。第五選區當選人：陳佩真（無黨籍）。第六選區當選人：夏晨榮（無黨籍）。澎湖縣議會無黨籍占多數 民進黨席次增加澎湖縣議會政黨席次方面，民進黨取得4席，較上屆增加1席；國民黨取得2席，減少2席；其餘13席則由無黨籍候選人當選。澎湖縣議會共19席，無黨籍仍占多數。金門縣長選舉由中國國民黨候選人陳玉珍勝出，取得28,750票，得票率63.50%。金門縣議員各選區當選名單如下：第一選區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉），應選10席：董森堡、董家瑋（國）、蔡其雍（民）、莊勝騏、許大鴻、許玉仙、唐麗輝、陳泱瑚、洪允典（國）、楊霈璿（眾）。第二選區（金湖鎮、金沙鎮），應選7席：陳麒翔、李文益、陳錦偉、王國代（國）、楊育菡、周子傑（國）、蔡水游。第三選區（烈嶼鄉），應選2席：洪毓壕、洪若珊。金門縣議會無黨籍13席最多 民眾黨首度取得席次金門縣議會政黨席次方面，無黨籍議員取得13席，仍是席次最多的群體；國民黨減少3席，僅剩4席；民進黨維持1席，台灣民眾黨則首度取得1席議員席次。全縣議會共19席，政黨席次分布呈現無黨籍占多數的局面。2026年連江縣（馬祖）縣長選舉結果出爐，國民黨候選人王忠銘獲得3,513票當選；無黨籍候選人曹爾元則獲得2,564票。連江縣（馬祖）議員選舉共分為4個選區，合計9席。依照目前開票結果，國民黨取得5席，其餘4席由無黨籍候選人當選。第一選區（南竿鄉）當選人：無黨籍曹以標、林慧萍、曹爾章，國民黨林民揚、曹丞君。第二選區（北竿鄉）當選人：無黨籍謝秉軒、國民黨周瑞國。第三選區（莒光鄉）當選人：國民黨陳貽斌。第四選區（東引鄉）當選人：國民黨林德建。連江縣議會國民黨減至5席 無黨籍議員增添制衡力量連江縣議員選舉結果出爐，國民黨現任議員陳書建、陳玉發此次落選，國民黨席次從原本7席減至5席；無黨籍候選人林慧萍、謝秉軒則順利當選。國民黨雖仍是議會席次最多的政黨，但無黨籍議員取得4席，未來議會運作及議長選舉的席次動向也受到關注。