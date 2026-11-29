我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋從落後近30個百分點到拿下近46%選票

落選不代表政治生涯告終！學者點名2032、2036總統大選

北京制裁、通緝未能阻止聲量攀升！學者：如今人們會聽他說什麼

淡化兩岸議題、聚焦民生！選前直播吸引逾50萬人觀看

沈伯洋喊話支持者尊重選舉結果：可以輸掉選舉、不能輸掉民主

2026年九合一大選落幕，民進黨台北市長候選人沈伯洋雖然不敵尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安，卻在短短半年內大幅縮小雙方差距，並在全台累積一定的政治聲量。《彭博社》分析，這場選戰可能讓沈伯洋躋身民進黨未來的總統潛在人選之列，同時成為北京難以忽視的政治人物。有學者認為，沈伯洋未來甚至有可能角逐2032年或2036年總統大選。根據《彭博社》報導，44歲的民進黨立委沈伯洋28日在台北市長選舉中落敗，並致電蔣萬安承認敗選。蔣萬安以近54%的得票率順利連任，沈伯洋則拿下近46%的選票。儘管民進黨未能達成自1994年以來再次拿下台北市長寶座的目標，但沈伯洋半年前投入選戰時，民調支持度一度落後蔣萬安近30個百分點，隨著選情逐漸升溫，沈伯洋也成功在台北以外的地區累積聲量，讓各地民進黨候選人紛紛邀請他站台助選。《彭博社》指出，民進黨此次地方選舉拿下更多縣市執政權，全國得票數也可望自2014年以來首次在地方選舉中領先。台灣大學副教授南樂（Lev Nachman）認為，沈伯洋此次選戰展現的政治能力，超乎外界原先預期，也讓他成為值得關注的民進黨新生代政治人物。南樂甚至提及，沈伯洋未來可能投入2032年或2036年總統大選。南樂說：「這不會是我們最後一次聽到沈伯洋的消息。」國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深分析師楊皓暐（William Yang）則指出，儘管沈伯洋最終落選，但他透過創新的競選策略、清晰的溝通方式及政策論述，展現動員選民的能力，這些特質將為他未來出任更高層級的內閣職務，或投入全國性選舉奠定基礎。另一方面，沈伯洋的崛起也為現年47歲、經常被視為國民黨未來總統潛在人選的蔣萬安帶來出乎意料的選戰壓力。《彭博社》指出，相較於主張與中國維持較密切關係、曾訪中並與中國官員會面的蔣萬安，沈伯洋則是北京強烈抨擊的對象。中國不僅將沈伯洋列為所謂的「台獨頑固分子」，並對其實施制裁，重慶市公安機關更將沈伯洋列為通緝對象，揚言在其出國時實施逮捕。中央研究院助研究員顏維婷指出，北京試圖透過各種手段損害沈伯洋的聲譽，但沈伯洋的知名度反而持續攀升，「如今人們會聽他說些什麼。」擁有美國加州大學爾灣分校犯罪學博士學位的沈伯洋，長期研究中國如何影響台灣社會及民主制度，並共同創辦黑熊學院，致力於推廣現代戰爭相關知識、協助民眾辨識資訊操弄，以及降低對戰爭的恐懼，隨後於2024年成為民進黨不分區立委。沈伯洋去年曾向德國國會議員表示，威權國家散布的假訊息對民主及人權構成威脅，並強調不會因北京的威脅而停止發聲。《彭博社》分析，沈伯洋此次選戰策略並未將兩岸議題作為主軸，而是將重心放在與民眾日常生活息息相關的民生議題，逐步縮小與蔣萬安的支持度差距，並舉辦多場大型造勢活動。到了選前之夜，沈伯洋已成為廣為人知的政治人物，其舉辦的直播活動吸引超過50萬人收看，除了回答問題、邀請來賓之外，也向觀眾介紹自己的家人。全台更有近400間咖啡廳、書店、教會，甚至美甲店登記同步播放這場直播活動。顏維婷認為，對於一名過去從未親自投入選戰的政治人物而言，能夠取得這樣的選舉成績，相當令人驚訝。台灣政府在此次選舉前曾警告，中國試圖透過AI生成的深偽內容、假訊息、非法資金及網路攻擊等方式干預選舉。一名20多歲、參加沈伯洋選後集會的王姓上班族向《彭博社》表示，此次選舉凸顯認知作戰的影響，各種謠言四處流傳，其中許多甚至沒有機會獲得充分澄清。不過，面對台下落淚的支持者，沈伯洋仍呼籲民眾尊重選舉結果，強調「我們可以輸掉一場選舉，但不能輸掉台灣的民主」。總統賴清德也在選後談話中肯定沈伯洋及其支持者所形成的「洋流」力量，認為這股力量透過正向選舉改變台灣的選舉文化，並勉勵支持者保持團結，未來一定還有機會。