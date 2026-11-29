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▲周映君認為沈伯洋（左）以後的路會比蔣萬安（右）更寬。（圖／翻攝自YouTube@新聞挖挖哇！）

▲周映君說自己選前壓力大到想退休，很怕算錯自砸招牌。（圖／翻攝自周映君命理諮詢顧問中心FB）

2026九合一大選開票落幕，國民黨籍台北市長蔣萬安成功擊敗民進黨對手沈伯洋完成連任。選後不少網友翻出命理師周映君先前在政論節目《新聞挖挖哇！》的預言片段，她當時不僅精準斷言「台北市蔣萬安會當選」，更在六都選戰中命中五都。不過周映君當時也直言，蔣萬安的10年大運僅剩最後5年、且他沒有總統命，反觀沈伯洋雖有遺珠之恨，但運勢一路旺到70幾歲，未來發展潛力無窮。回顧今年10月周映君在節目《新聞挖挖哇！》中的分析，她曾因8年前精準預言民眾黨創黨主席柯文哲66歲走「空亡」而受到網友關注，此次針對台北市長選情，儘管選前沈伯洋因「洋流」聲勢看漲，周映君仍堅定預測蔣萬安將勝出。從八字命盤來看，周映君指出蔣萬安元神屬水、11月生，目前運勢正走火運，雖然水火相剋導致過程波折較多，但火對水旺的他仍有幫助，整體運勢略勝一籌。不過她也點出關鍵時間點，表示蔣萬安的10年大運從44歲走到54歲，「他目前是49歲，所以還剩5年」，被問及是否有總統命時，周映君直言，「感覺就沒有了，如果他真的不幸選上了，他會做得很辛苦」。至於對手沈伯洋，周映君分析其元神屬金，喜用金與水，目前卻走到「土」運，因土太多反而埋沒了金的光芒，導致許多能力未能完全展現，這次選舉恐有遺珠之恨。但她相當看好沈伯洋的後勢，形容他是「被土埋住的珍珠」，並指出沈伯洋未來一路走金水大運直到70幾歲，「如果這個土撥開之後，珍珠出土，那就不得了了」，更喊話「沒關係，再等，有你的份」。除了命盤流年，周映君也從五官面相比較兩人的特質。在額頭部分，她認為蔣萬安額頭高，代表「來龍很好、家境很好」，但額頭兩側較夾，記憶力與聰明度相對吃虧；沈伯洋額頭雖沒那麼高但相當寬闊，代表記憶力佳且「真的聰明」。而在代表人緣的臥蠶方面，沈伯洋臥蠶漂亮，顯示「陰騭宮」佳、貴人運強，人緣是靠道德與處事慢慢累積起來的；蔣萬安雖不乏支持者，但並非傳統意義上的好人緣，「有很多人不見得很服他」。進一步觀察鼻子、嘴巴與下巴，周映君指出蔣萬安鼻樑挺且夾，顯示個性太自主、容易自以為是，嘴巴特徵也偏向以自我為中心，給人高高在上的距離感；反觀沈伯洋鼻翼下方寬厚、後庭漂亮，未來財運更勝蔣萬安，且嘴巴較寬，說話隨和如鄰家大哥。綜合下巴線條與整體格局，周映君認為沈伯洋未來的路將會比蔣萬安走得更寬廣。事實上，周映君在10月底再登節目時曾笑稱，選舉終究是選民一票一票投出來的，自己只是依命理推算，「如果真的翻盤，你們不用來罵我」。高齡74歲的她更自曝選前壓力大到去向祖師爺擲筊，詢問「不然我現在開始來退休好不好？」甚至退一步求「休息一年」，連續兩次都遭祖師爺拒絕，直到改問是否繼續認真做才獲得「聖筊」。隨著開票結果揭曉，周映君在節目中點名的六都當選名單，除了桃園市由張善政連任（她原預測黃世杰）之外，包括台北蔣萬安、新北李四川、台中何欣純、台南陳亭妃與高雄賴瑞隆全數命中。超神準的預言能力讓她再度被網友讚翻，紛紛留言：「周映君才是真國師」、「6都命中5都，好扯」、「沈結的善緣非常多，希望可以像老師說的，旺到70幾歲」。