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今晨最低溫9.4度！白天南部高溫破30度

▲吳德榮分析，明日起未來一週晴朗穩定，逐日暖；各地白天「暖陽如春」，高溫升至30度以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明起一周回暖「高溫衝破30度」！到12上旬無冷空氣跡象

今（29）日清晨持續受到輻射冷卻影響，最低溫出現在新竹關西9.4度，根據氣象專家吳德榮表示，今日各地天氣晴朗穩定，但入夜微冷注意保暖；明（30）日起一周受到移動高壓、高壓迴流影響，各地白天回暖，高溫將突破30度，月底至12月上旬皆無冷空氣南下跡象，首波「大陸冷氣團」還有得等。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今晨台灣上空晴朗、南台有稀疏的中高雲。受到強「輻射冷卻」作用，今晨截至4：42縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮9.4度，苗栗公館鄉10.1度，新北石碇區11.1度，各地區平地最低氣溫約在11至14度。吳德榮指出，今日各地晴朗穩定。白天舒適微熱、晚微冷。針對各地區氣溫部分，北部介於11至25度、中部12至27度、南部14至30度、東部12至26度。針對一周天氣部分，吳德榮分析，明日、週二（30、12月1日）受移動高壓、週三至週六（12月2至5日）受高壓迴流影響；明日起未來一週晴朗穩定，逐日暖；各地白天「暖陽如春」，高溫升至30度以上，但早晚涼，日夜溫差大。月底至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波「大陸冷氣團」還有得等。