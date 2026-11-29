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選舉結束、政治分歧卻仍在！親友一句話恐引爆衝突

選後如何修復與親友的關係？專家提供5種方法

1、放下說服對方的執念，別用政治立場定義一個人

2、重新尋找共同話題，試著傾聽而非反駁

▲家人、朋友若在政治議題上出現爭執，專家提出5招緩解。（圖／取自unsplash）

3、提前設定界線，不想談政治可以直接說

「我今天想暫時不聊選舉，你最近工作還好嗎？」

「我們的看法不太一樣，這個話題就先聊到這裡吧。」

「比起政治新聞，我更想知道你最近過得怎麼樣。」

「這個話題讓我不太舒服，我們聊點別的吧。」

「我們可以保留不同意見，等一下要吃什麼？」

4、爭執升溫就暫時離開，道歉不代表放棄立場

5、將選後憤怒轉化為行動，別把情緒發洩在親友身上

政治立場不同不等於必須斷絕關係！不必急著和好

2026年九合一大選落幕，但選舉帶來的政治分歧，可能仍持續影響家人、朋友，甚至鄰居之間的關係。有些人因支持不同政黨或候選人而發生爭執，有些人則因親友在社群媒體上的政治發文感到受傷，甚至不知道該如何面對接下來的家庭聚會。心理健康專家指出，政治立場不同並不代表彼此無法維持良好關係，民眾可以透過放下說服對方的執念、尋找共同點、建立適當界線等5種方式，逐步修復因選舉而受到影響的人際關係。綜合外媒報導，對於政治立場不同的家庭而言，一場選舉的結果可能讓部分家人感到安心，卻讓其他人對未來充滿憂慮。當政治信念與個人身分認同、核心價值觀密切相關時，一句看似無心的評論，可能比說話者想像中更具傷害性。根據美國心理學會（APA）2025年公布的「美國壓力調查」（Stress in America），有62%的美國成年人將社會分裂視為重大壓力來源。另一項於2024年感恩節前進行的調查也發現，有39%的受訪者光是想到家庭聚會可能談及政治，就會感到壓力。不過，政治立場不同並不意味著衝突必然發生。民調機構YouGov於2025年11月針對1120名美國成年公民進行調查，僅11%受訪者預期感恩節聚會會發生政治爭執，72%則認為不會發生。美國韋恩州立大學精神醫學教授賈萬巴赫特（Arash Javanbakht）指出，如果一段關係因社群媒體上的政治發文或激烈爭執而受到影響，修復關係可以從保持謙遜開始。「我們都不是先知，也沒有義務引導別人走向我們認為正確的方向。」賈萬巴赫特表示，每個人的政治觀點都可能隨著時間改變，因此也應該為他人保留改變想法的空間。他也提醒，不要因為對方持有不同的政治觀點，就認定對方是個壞人。「他們可能是錯的，我也可能是錯的。」撇開政治立場，彼此之間所擁有的共同點，往往比想像中更多。賈萬巴赫特以自己與鄰居的相處經驗為例，儘管雙方政治立場不同，仍然可以聊聊自家草坪、寵物狗、釣魚，甚至一起騎腳踏車。這些與政治無關的日常交流，有助於重新建立彼此的連結，也可能讓雙方日後更願意傾聽不同的觀點。即使談及政治，也可以先詢問對方「這件事最讓你擔心的是什麼？」而不是急著反駁。例如，雙方可能都關心下一代的未來，只是對於如何解決問題抱持不同看法。專家強調，理解對方的感受並不代表認同對方的政治立場，也不意味著必須放棄自己的信念。美國貝勒醫學院心理學家勞森（Karen Lawson）建議，在參加家庭聚會前，可以先思考自己能夠接受的談話範圍，以及遇到不舒服的話題時該如何應對。若親友主動提起選舉，但自己並不想繼續討論，可以試著用以下方式回應：如果是家庭聚會的主辦者，也可以事先告知親友，希望大家將聚會重心放在彼此的近況，而非政治議題，且應一視同仁，不因對方與自己政治立場相同就有所例外。當談話開始出現音量升高、人身攻擊，或即使轉移話題也無法緩和緊張氣氛時，專家建議，可以暫時離開現場，例如出門散步、到廚房幫忙，或找個安靜的地方休息，避免衝突進一步升級。若事後對自己在爭執中的言行感到後悔，也可以針對具體行為道歉，例如「對不起，我剛才打斷你說話，還對你大聲說話。」專家指出，為自己的言行道歉，不代表必須改變政治立場。若是自己受到傷害，也可以等情緒平復後，再向對方說明哪些言語或行為讓自己感到不舒服。修復關係並不意味著必須假裝傷害從未發生。若長期遭受羞辱、威嚇或人身攻擊，也可以選擇減少接觸，甚至拒絕參加聚會，不必為了維持親友關係而犧牲自身的心理健康及安全。賈萬巴赫特指出，若對選舉結果或政策感到挫折，與其將憤怒發洩在政治立場不同的人身上，不如專注於自己仍能掌控的事情。例如參與志工服務、投入公益活動、關懷社區內需要幫助的人，或持續參與自己重視的公共議題，將負面情緒轉化為能夠幫助他人的實際行動。他強調，即使對選舉結果感到憤怒、挫折或恐懼，仍然可以透過自己的行動，為他人的生活帶來正面改變。專家提醒，選舉期間可能投入了大量時間、精力及期待，因此選後感到失望或難過，是可以理解的情緒反應，不必強迫自己立即接受結果，也不必急著與發生爭執的親友和好。維持一段關係，不代表雙方必須擁有相同的政治觀點。給彼此一些時間及空間，重新找回政治之外的共同話題，也有助於避免讓一次爭執掩蓋多年累積的感情。若選後壓力持續影響睡眠、專注力或日常生活，也可考慮尋求心理健康專業人員的協助，逐步釐清自己的情緒及人際關係需求。