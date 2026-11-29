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洛杉磯道奇休賽季牛棚大失血仍在持續惡化！繼日前接連流失多名後援大將與傳出傷兵災情後，台灣時間29日再度傳來消息。從道奇投身自由球員市場的30歲鐵腕左投，已與紐約大都會達成3年總值3900萬美元（約新台幣12.68億元）的大型合約共識，待通過體檢後便將正式加盟。這不僅是大都會繼簽下賽揚王牌史庫柏（Tarik Skubal）後再度從道奇陣中挖角成功，消息在週末早晨傳回日本後，更讓大批守著道奇賽事的日本球迷集體崩潰哀號。根據美國運動網站《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）於美國時間28日（台灣時間29日清晨）在社群平台X披露的最新消息，維西亞已同意大都會開出的3年3900萬美元（約新台幣12.68億元）報價，只待體檢通過即完成簽約。現年30歲的維西亞於2020年在邁阿密馬林魚登上大聯盟，2021年轉戰道奇後隨即成為牛棚最倚重的鐵人左投，自該年起連續6個球季單季出賽數突破40場，其中更有4季登板超過60場。維西亞本季依舊保持巔峰身手，全季出賽72場繳出3勝1敗、3次救援成功、20次中繼成功與防禦率2.64的亮眼成績單，在58局投球中狂飆74次三振；生涯至今累計372場出賽、22勝14敗、防禦率2.87與16次救援成功，更是道奇在2024與2025年完成世界大賽二連霸不可或缺的關鍵功臣。對立志重返世界大賽王座的洛杉磯道奇而言，今年休賽季的牛棚流失潮可謂空前慘重。除了維西亞被大都會高薪挖角外，前終結者菲利普斯（Evan Phillips）布比奇（Kris Bubic）哈爾沃森（Seth Halvorsen）卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）雙雙接受手肘韌帶置換手術（Tommy John手術）確定明年整季報銷，道奇後援防線在短短時間內已折損多名核心戰力。隨著大聯盟封館大限逼近，道奇制服組勢必得緊急啟動牛棚重組計畫。由於維西亞每次化解危機後在投手丘上激動握拳怒吼的熱血模樣深植人心，這則清晨傳出的離隊快訊立刻在日本社群媒體引爆悲鳴。許多日本球迷紛紛心碎留言：「一大早看到維西亞被搶走真的要哭了」、「連維西亞也走了嗎」、「史庫柏、維西亞、菲利普斯全被別隊簽走，道奇投手群真的太慘了」、「道奇這樣真的沒問題嗎？」、「以後竟然要在別隊看到他那招牌的怒吼了嗎，拜託不要走啊！」