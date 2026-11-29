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洛杉磯外海規模5.0地震！最大餘震規模達4.6

洛杉磯消防局2度啟動地震應變！機場玻璃碎裂、碼頭緊急關閉

2座碼頭預防性關閉！地震學家：洛杉磯多年來規模較大的地震之一

主震後已發生逾40起餘震！當局示警仍須做好防震準備

美國南加州洛杉磯地區當地時間28日上午發生規模5.0地震，震央位於曼哈頓海灘（Manhattan Beach）外海，洛杉磯多地均能感受到搖晃，隨後更接連發生多起餘震，其中最大餘震規模達4.6。地震造成洛杉磯國際機場（LAX）部分玻璃碎裂、天花板板材鬆脫，當局也預防性關閉2座碼頭。地震學家指出，這是洛杉磯地區近年來規模較大的地震之一，主震過後已發生超過40起大小不一的餘震，所幸目前未傳出重大災損及人員傷亡，當局也確認沒有海嘯威脅。綜合洛杉磯KTLA電視台、CBS等美媒報導，根據美國地質調查所（USGS）資料，這起地震發生於當地時間28日上午9時30分（台灣時間29日凌晨1時30分），震央位於曼哈頓海灘西南西方約6公里處外海。地震規模最初測定為5.2，隨後下修至4.7，最終重新評估為5.0。包括洛杉磯威尼斯（Venice）、銀湖（Silver Lake）等地區的民眾均表示感受到地震搖晃，南灣（South Bay）及洛杉磯南部部分居民也通報家中相框從牆上掉落等情況。主震發生後短短4分鐘內，南灣（South Bay）沿海外海便接連發生規模3.0及2.5地震，隨後又陸續發生多起餘震。其中最大餘震發生於上午11時41分，震央位於赫莫薩海灘（Hermosa Beach）西南西方約8公里處外海，地震規模最初測定為4.8，隨後下修至4.6。到了下午2時08分，當地又發生規模4.0地震，不到20分鐘後再發生規模3.8地震。地震發生後，洛杉磯消防局（LAFD）立即啟動「地震應變模式」（Earthquake Mode），動員全市106座消防分隊，透過陸地、空中及海上巡查，全面檢視轄區內的重要基礎設施及可能受災區域。消防局於上午10時40分完成首次全市災損評估，確認未發現重大基礎設施損壞、建築物受損或人員受傷後，恢復正常運作。不過，隨著上午11時41分再度發生規模4.6餘震，消防局也再次啟動地震應變模式，進行第二輪全面巡查。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）稍晚表示，消防局已完成第二輪災損評估，並解除地震應變模式，目前未發現重要基礎設施遭受重大損害。不過，洛杉磯國際機場部分航廈出現玻璃碎裂、天花板板材鬆脫等輕微災損，所幸航班起降未受到影響。出於安全考量，曼哈頓海灘及赫莫薩海灘的碼頭也已預防性關閉，當局呼籲居民及遊客暫時不要靠近。洛杉磯水電局（LADWP）則證實，主震及後續餘震均未造成供水或供電中斷，經檢查變電站、蓄水設施及輸配電系統後，確認主要設施均維持正常運作。美國國家海嘯警報中心（NTWC）確認，此次地震並未構成海嘯威脅。不過，基於安全考量，曼哈頓灘及赫莫薩灘的碼頭均已預防性關閉，當局呼籲居民及遊客暫時不要靠近。地震學家瓊斯（Lucy Jones）在記者會上指出，這是洛杉磯地區近年來規模較大的地震之一，她表示，印象中洛杉磯都會區上一次發生規模超過5的地震，是2014年的拉哈布拉（La Habra）地震。不過，瓊斯也指出，由於此次地震發生在外海，地震搖晃程度會隨著距離增加而迅速減弱，因此造成重大災損的可能性相當低。她也強調，加州本身就位於地震帶，從長期來看，發生這類規模的地震並不罕見。瓊斯指出，主震發生後已接連出現超過40起規模不一的餘震，屬於「相對活躍的餘震序列」（Relatively Robust Aftershock Sequence），但這些餘震大多集中在相同或鄰近區域，符合此類規模地震的一般活動模式。事實上，洛杉磯地區近期地震活動頻繁，曼哈頓灘附近海域22日晚間才接連發生規模3.3及2.0地震，20日凌晨也曾發生規模4.2地震，讓不少洛杉磯居民從睡夢中驚醒。加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）正與地方政府合作評估地震造成的影響，並呼籲居民遵循當地緊急應變人員的指示。由於後續仍可能發生餘震，消防單位提醒民眾做好防震準備，若再次感受到地震搖晃，應立即採取「趴下、掩護、穩住」（Drop, Cover, Hold On）3大防震動作，保護頭部及頸部，躲在堅固的桌子下方，並遠離窗戶。當局也建議民眾檢查住家及工作場所是否受損，提前準備緊急避難用品及家庭聯絡計畫，並主動關心獨居長者等需要協助的鄰居。