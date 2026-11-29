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▲杜汶澤的愛妻田蕊妮（左）癌細胞轉移到淋巴，目前正在積極治療中。（圖／翻攝自田蕊妮臉書）

▲杜汶澤昨日也有出門投票。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

九合一大選開票結果在昨（28）日出爐，台北市長由國民黨籍的蔣萬安繼續連任，民進黨候選人沈伯洋競選失敗。對此，港星杜汶澤發文安慰「小水滴」，更加碼分享他與沈伯洋的私下互動；他也認為沈伯洋這次失敗沒關係，小水滴們準備好的香檳，可以等到沈伯洋未來當選總統時再開。沈伯洋敗選讓「洋流」支持者小水滴們難過崩潰，對此，杜汶澤昨晚在FB發文，安慰大家，並說既然大局已定，他想跟外界分享一個小故事。杜汶澤透露，在沈伯洋宣布參選沒多久，吳沛憶委員的助理有天傳訊息給他，邀他出席一場沈伯洋的造勢，杜汶澤說自己為了陪太太田蕊妮治療，所以婉拒，沒想到隔天下午就接到沈伯洋打來的電話。杜汶澤回憶，他當時心想，沈伯洋該不會是要詢問他婉拒的原因，結果沒想到，沈伯洋是打去道歉的，「自從這次接觸後，杜汶澤才開始關注沈伯洋的相關訪談與活動，「」而在大選倒數1個月左右，杜汶澤說沈伯洋百忙之中依舊叮囑同仁關懷他老婆的近況，這讓杜汶澤相當感動，認為沈伯洋實在是才德兼備的好人。雖然沈伯洋競選台北市長失敗，但杜汶澤認為他沒有輸：「」最後，杜汶澤還跟小水滴們約定：「」顯然他看好沈伯洋2年後出來選總統，這篇文也吸引10萬人按讚。杜汶澤2020年底從香港移居來台發展，並在2022年時取得台灣身分證，成為中華民國公民，也因此他如今自稱台灣人，在台灣也積極對政治立場表態，追求言論自由。而他的妻子田蕊妮2024年確診肺腺癌，進行手術後一度康復，怎料今年檢查又發現癌細胞轉移至淋巴，所以她目前已全面停工配合治療。