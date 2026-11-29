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蔣萬安守住台北市！紐時：沈伯洋落敗恐讓北京鬆口氣

民進黨執政縣市翻倍！專家：北京仍有2大隱憂

國民黨守住北台灣、台中恐失守！藍綠選舉結果喜憂參半

▲國民黨成功守住台北、新北及基隆等北台灣重要執政版圖。（圖／攝影中心）

藍綠兩岸路線迥異！沈伯洋選後喊話：這是新篇章的開始

台北選民看法兩極！有人盼安穩生活、有人看見民主活力

台灣2026年九合一大選落幕，備受外界關注的台北市長選舉，由國民黨籍市長蔣萬安以近54%的得票率順利連任，擊敗民進黨候選人沈伯洋。《紐約時報》分析，長期批評中國的沈伯洋落敗，可能讓北京鬆了一口氣。不過，民進黨此次拿下10個縣市執政權，較2022年的5席增加一倍，部分國民黨傳統票倉也遭到翻轉。專家指出，此次選舉結果對藍綠兩黨而言可說是喜憂參半，北京仍須留意民進黨縮小選舉差距的能力，以及國民黨尚未出現明確的2028年總統大選領軍人物。根據《紐約時報》報導，台灣執政的民進黨在備受矚目的台北市長選舉中落敗，為長期在台北市具有選舉優勢的國民黨注入一劑強心針。儘管沈伯洋過去數個月民調支持度持續攀升，造勢活動也吸引數萬名支持者參與，但國民黨透過深入街頭巷尾的基層動員，成功催出支持者選票。根據官方開票結果，蔣萬安最終以約8個百分點的差距擊敗沈伯洋。蔣萬安在勝選後表示，正因為這場勝利得來不易，勝利的果實才更加甜美。《紐約時報》指出，台北市長選舉結果可能讓北京鬆了一口氣，因為沈伯洋長期公開批評中國，北京也曾指控沈伯洋危害台海穩定。台灣每4年舉行一次地方選舉，選情主要受到地方民生議題及候選人個人特質影響。民進黨2022年地方選舉僅拿下全台22縣市中的5席，創下該黨歷來最差紀錄，但此次成功將執政縣市增加至10席，其中包括部分國民黨傳統票倉。《紐約時報》指出，此次地方選舉也是台灣各政黨在2028年總統大選前的一場實力測試，屆時台灣與中國的關係預料將再度成為選戰的重要議題。國際危機組織（International Crisis Group）分析師楊皓暐（William Yang）認為，沈伯洋落敗讓北京避開了「最糟糕的情況」，但北京仍應對2件事情保持警覺，一是民進黨相較4年前大幅縮小選舉差距的能力，二是國民黨在邁向2028年總統大選之際，仍缺乏明確的領軍人物。《紐約時報》指出，國民黨已連續3屆總統大選落敗，迫切希望重新取得中央執政權，但此次地方選舉結果對兩大政黨而言，均有值得振奮及擔憂之處。除了沈伯洋未能拿下台北市之外，民進黨新北市長候選人蘇巧慧也宣告落敗。不過，兩人的選舉表現均優於民進黨近幾屆在雙北市長選舉中的成績。國民黨成功守住台北、新北及基隆等北台灣重要執政版圖，但在台中市，民進黨候選人則有望取得出乎意料的勝利。《紐約時報》分析，若國民黨失去台中市執政權，可能對即將卸任的台中市長盧秀燕角逐總統大位的政治前景造成影響。台灣大學副教授南樂（Lev Nachman）指出，儘管民進黨在雙北市長選舉中落敗，但已交出該黨候選人多年來相當亮眼的選舉成績。另一方面，許多國民黨人士也對成功守住北台灣最重要的政治版圖感到欣慰。《紐約時報》指出，國民黨主張透過貿易、觀光及其他交流方式與中國建立關係，以維護台灣安全。蔣萬安自2022年就任台北市長以來，也曾赴上海參加雙城論壇，這幾乎是目前兩岸官員之間唯一定期舉行、受到高度關注的交流活動。相較之下，民進黨籍總統賴清德則著重深化台灣與美國及其盟友的經濟、安全關係。北京將民進黨視為兩岸統一的障礙，中國國家主席習近平拒絕與賴清德接觸，並透過軍事演習及海警巡邏等方式對台灣施壓。北京也曾因沈伯洋參與推動民眾辨識假訊息及應對中國威脅的相關活動，宣布對其實施制裁及展開調查。不過，《紐約時報》認為，沈伯洋不太可能因敗選而退出政壇，他目前仍具有立委身分，此次超乎預期的選戰表現，也可能讓他在2028年總統大選前扮演重要角色。沈伯洋在選後向支持者喊話，強調大家的選票及希望並沒有白費，「這是我們新篇章的開始。」《紐約時報》也訪問多名台北市選民。部分蔣萬安支持者認為，蔣萬安能夠帶來穩定感，對於沈伯洋缺乏市政經驗有所疑慮，也有人擔心沈伯洋若當選，可能加劇兩岸緊張局勢。一名61歲、支持蔣萬安的陳姓選民表示，「我想要過安穩、和平的生活，誰能給我這種安定感，我就會投給誰。」一名投票支持沈伯洋的李姓無人機工程師則表示，希望此次充滿活力的選戰，以及迅速出爐、未引發爭議的選舉結果，能向國際社會傳達另一項訊息。他說，「我們向全世界展現了台灣民主與自由的活力。」