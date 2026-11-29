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儘管休賽季引進布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯（LeBron James）後曾引發不少磨合疑慮，但全新陣容的費城76人開季至今打出了現象級表現，目前以16勝4敗高居東區龍頭，力壓東區第2的亞特蘭大老鷹與第3的底特律活塞。然而，隨著NBA盃正式邁入單敗淘汰賽階段，這支天賦與陣容深度兼具的東區霸主卻面臨本季最嚴峻的考驗。不僅路徑上極可能連碰開季曾擊敗過他們的苦主與近況火熱的勁旅，布朗在感恩節前夕擊敗邁阿密熱火一戰中意外受傷，更為76人的爭冠前景增添變數。在淘汰賽首輪，76人便得面對球風快速、運動能力極佳且以防守見長的亞特蘭大老鷹。老鷹將佛萊明斯（Kingston Flemings）丹尼爾斯（Dyson Daniels）埃奇庫姆（VJ Edgecombe）馬克西（Tyrese Maxey）的進攻組織能力。此外，老鷹在前場籃板拼搶上同樣具威脅性，目前以場均45.2個籃板高居全聯盟第9名。考量到76人本季面對具備強勢禁區與籃板保護能力的球隊時往往打得格外吃力，在陣中除恩比德（Joel Embiid）奧孔古（Onyeka Okongwu）是否會在禁區肆虐，將成為76人必須解決的難題。即便順利闖過老鷹這一關，76人在東區四強戰極可能對上波士頓塞爾提克或底特律活塞——而這兩支球隊恰好包辦了76人本季4敗中的其中2敗。布朗休賽季因不滿老東家塞爾提克的處理方式而轉投費城，成為本季最受矚目的話題之一；兩隊在11月10日首度交鋒時，塞爾提克單場狂轟22記三分球、並迫使76人發生14次失誤失掉21分，最終以123：101大勝。儘管塞爾提克近期狀態明顯降溫、近6戰吞下5敗（戰績滑落至12勝7敗），但一旦雙方在四強賽狹路相逢，布朗急欲向泰托姆（Jayson Tatum）領軍的老東家證明身價的心理包袱，以及綠衫軍外線火力是否再度爆發，都充滿未知數。至於另一支潛在對手活塞，76人雖在11月4日靠著恩比德復出狂抓15記籃板以112：106險勝，但該役馬克西手感冰冷（16投僅5中拿19分），活塞在羅賓森（Duncan Robinson）康寧漢（Cade Cunningham）繳出26分、11助攻帶領下仍展現強悍韌性；加上10月25日首次交手（恩比德與埃奇庫姆缺陣）活塞曾以54：37在籃板球徹底碾壓費城，這支球風硬朗的勁旅依然不容小覷。若76人成功突圍東區，最終決賽舞台等待他們的可能是波特蘭拓荒者或聖安東尼奧馬刺。拓荒者本週一才剛在恩比德缺陣下以128：111擊敗76人，當時二年級中鋒克林根（Donovan Clingan）阿夫迪亞（Deni Avdija）也飆進5記三分球轟下31分；即便恩比德回歸能縮小禁區差距，拓荒者依然具備成為76人「阿基里斯腱」的實力。另一頭的馬刺則擁有打出MVP級統治力的超級長人，他本季場均繳出34分、12.7籃板、3.1助攻、3.7阻攻與1.4抄截的恐怖數據，76人現有內線配置能否扛住他的全面衝擊仍是巨大問號。整體而言，雖然76人抽中了本屆NBA盃最艱辛的簽表，但只要主力保持健康並打出最佳團隊籃球，這段高強度歷練不僅有望替他們帶回NBA盃冠軍，更將成為衝擊總冠軍金盃的重要基石。