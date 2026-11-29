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交易方 獲得籌碼 薪資與合約細節 交易價值分析 聖安東尼奧馬刺 戴維斯 （Anthony Davis） 2026-27年薪 5850萬美元 （2027-28賽季6280萬球員選項） 不動福克斯、卡斯爾、哈珀與文班亞馬，直接組成攻守俱佳的「恐怖雙塔」衝擊總冠軍 華盛頓巫師 瓦塞爾（Devin Vassell） 強森（Keldon Johnson） 哈里斯（Tobias Harris） 布萊恩（Carter Bryant） 2027年首輪籤（來自老鷹） 4名球員合計薪資 6470萬美元 （須待12月15日哈里斯解除交易限制後執行） 擺脫AD續約難題並騰出空間培養迪班薩、薩爾等新星，同時收穫老鷹首輪籤與即戰力

美國職籃（NBA）本季交易流言逐漸升溫，華盛頓巫師在引進明星長人「濃眉哥」戴維斯（Anthony Davis）與控衛崔楊（Trae Young）後卻始終在東區附加賽邊緣掙扎（目前僅7勝12負排東區第9），聯盟內部普遍預期戴維斯不會久留華府。對此，美媒《Fadeaway World》專欄作家萊瓦（Fran Leiva）撰文呼籲，目前高居西區前段班的聖安東尼奧馬刺應趁勢放手一搏，在不犧牲卡斯爾（Stephon Castle）、哈珀（Dylan Harper）與福克斯（De'Aaron Fox）等核心後場的前提下，透過交易網羅戴維斯與當家巨塔文班亞馬（Victor Wembanyama）組成令全聯盟聞風喪膽的「恐怖雙塔」。據《The Athletic》權威記者阿米克（Sam Amick）透露，聯盟幾乎沒有人相信戴維斯想繼續留在巫師，巫師球團也不願在明年夏天開出戴維斯所尋求的頂薪或接近頂薪的續約報價（戴維斯有資格簽下4年最高2.75億美元延長合約，而他在2027-28賽季握有6280萬美元球員選項）。事實上，問題並不出在33歲的戴維斯身上——他本季出賽17場仍繳出場均25.6分、10.1籃板、2.0助攻、1.2抄截與1.1阻攻的頂級數據（投籃命中率53.5%、三分命中率35.0%），上週甚至剛獲選東區單周最佳球員，交易價值正處於離開湖人以來的最高點。真正讓巫師陷入泥淖的是崔楊的表現下滑（場均17.1分、投籃命中率僅36.8%）以及全聯盟倒數的防守（場均失116.2分排第22）。既然球團已砸下4年2.128億美元綁定楊恩，與其再給戴維斯頂薪鎖死空間，不如趁高點套現，將更多上場時間留給迪班薩（AJ Dybantsa，16.7分7.2籃板）、薩爾（Alex Sarr，11.0分6.6籃板）與喬治（Kyshawn George，18.1分）等東區最具潛力的年輕核心。萊瓦在文中提出一套具體的「5換1」交易方案（須待12月15日哈里斯解除交易限制後執行）：◾聖安東尼奧馬刺獲得： 戴維斯（Anthony Davis，年薪5850萬美元）◾華盛頓巫師獲得： 瓦塞爾（Devin Vassell，2700萬美元）、強森（Keldon Johnson，1750萬美元）、哈里斯（Tobias Harris，1500萬美元）、布萊恩（Carter Bryant，510萬美元），外加一枚2027年首輪選秀籤（來自老鷹）（馬刺合計送出6470萬美元薪資）。萊瓦分析，這筆交易對雙方而言堪稱雙贏：巫師不僅能徹底擺脫戴維斯的續約難題並獲得來自老鷹的2027年無保護首輪籤，26歲的瓦塞爾與前最佳第六人強森在獲得更多球權後可望重現單季20分級火力，21歲前樂透新秀布萊恩也能得到倍增的磨練空間。而對馬刺來說，在不傷及文班亞馬、福克斯、卡斯爾與哈珀四大未來基石的情況下迎來戴維斯，將直接催生出NBA史上最具統治力的前場組合。馬刺目前防守效率（106.1）高居聯盟第3、將對手兩分球命中率壓在聯盟最佳的48.4%。戴維斯過去在湖人便多次表達希望打大前鋒，如今身旁站著場均30.7分、12.6籃板與3.8阻攻的文班亞馬，無論對手發動擋拆或將文班拉出外線，禁區永遠有另一位年度最佳防守球員等級的巨塔鎮守，搭配卡斯爾鎖死對方王牌後衛，足以正面抗衡擁有唐西奇（Luka Dončić）與凱斯勒（Walker Kessler）的湖人，以及霍姆格倫（Chet Holmgren）與哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）坐鎮的雷霆。文班亞馬本季場均出手6.7記三分球，能完美拉開空間讓戴維斯在低位、肘區與擋拆順下大展身手；戴維斯自身也有35.0%的三分準星，兩人甚至無須全場35分鐘同時在場，只要錯開輪換確保場上隨時有一位巨星坐鎮，就能徹底解決馬刺在「非文班時間」進攻當機的隱憂。儘管戴維斯的傷病史仍是最大風險，但在馬刺完善的輪休保護下他無須每晚苦撐38分鐘，且其合約有望在2028年（文班亞馬新秀頂薪延長合約首年）到期清出空間。萊瓦強調，用四名輪換球員與一枚首輪籤換取眼前的爭冠窗口同時保有未來核心，絕對值得馬刺放手一搏。