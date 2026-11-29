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國民黨守住雙北卻贏得辛苦！沈伯洋得票率逼近陳水扁紀錄

蘇巧慧意外落敗！學者分析：成也「洋流」、敗也「洋流」

「洋流」為何未能翻轉台北？學者點出沉默選民、第三勢力選票

國民黨贏了雙北、卻失守濁水溪防線！台中翻盤恐衝擊盧秀燕

▲民進黨候選人何欣純以約77萬票，險勝拿下約74萬票的國民黨候選人、現任立法院副院長江啟臣，成功翻轉台中市執政權。（圖／何欣純競總提供，2026.11.28）

民進黨翻轉5縣市！學者：第三勢力選票流向值得關注

沈伯洋落敗不代表台灣選民不重視中國威脅！學者籲勿過度解讀

2026年九合一大選落幕，國民黨成功守住台北、新北、基隆及桃園等北台灣重要執政版圖，卻在台中、彰化等縣市吞下敗仗，民進黨則一舉突破傳統「南綠北藍」的濁水溪政治分界。多名學者分析，國民黨雖然贏得雙北市長選戰，但勝選過程並不輕鬆，台中失守更可能衝擊現任市長盧秀燕的2028年總統大選布局。另一方面，民進黨此次在多個縣市取得突破，也可能反映部分過去支持第三勢力的選民轉向，為國民黨未來的選戰帶來壓力。根據德國之聲報導，28日晚間，台北市長選舉結果大勢底定，民進黨候選人沈伯洋登台承認敗選，並祝賀對手蔣萬安順利連任。蔣萬安隨後發表勝選感言，也感謝沈伯洋讓這場選戰充滿張力及討論度。根據中央選舉委員會截至29日凌晨1時的統計，蔣萬安拿下超過78萬票，得票率53.72%，沈伯洋則拿下約66萬票，得票率45.69%，幾乎追平民進黨台北市長候選人的最高得票率紀錄，僅次於陳水扁1998年創下的45.91%。儘管蔣萬安此次得票數較2022年的約57萬票大幅成長，但政治大學選舉研究中心研究員鄭夙芬認為，蔣萬安此次選得相當辛苦，對他而言未必有利，也可能反映部分選民對其市政表現仍有所不滿。相較於台北市，鄭夙芬認為，民進黨可能更在意未能翻轉新北市。民進黨新北市長候選人蘇巧慧此次拿下超過105萬票，仍不敵國民黨候選人李四川的約112萬票。選前外界普遍認為，蘇巧慧有機會終結國民黨在新北市長達20多年的執政，但最終未能如願。鄭夙芬分析，蘇巧慧落敗的原因可能與沈伯洋掀起的「洋流」有關。民進黨在選戰後期將大量資源及注意力集中在沈伯洋身上，使得蘇巧慧的媒體曝光度相對受到壓縮，加上雙北長期存在「藍大於綠」的選民結構，沈伯洋聲勢高漲反而可能激起藍營支持者的危機意識，進一步帶動選票動員。成功大學政治學系教授王宏仁指出，台北市長期存在藍綠選票結構上的差距，此次又沒有具備強大競爭力的第三勢力候選人參選，使蔣萬安有吸納第三勢力選票的空間。此外，蔣萬安具有現任市長的優勢，沈伯洋則必須在有限的競選時間內，建立自己作為地方治理者的形象。鄭夙芬也認為，「沉默選民」在此次選戰中扮演重要角色。儘管沈伯洋選前聲勢高漲，但藍營仍有不少未公開表態的支持者，而沈伯洋的高人氣反而可能激發藍營選民的危機意識，促使他們出門投票。台灣政治傳統上經常以濁水溪作為「南綠北藍」的政治版圖分界，而位於台灣中部的台中市，更是藍綠兩大陣營競爭的重要戰場。此次台中市長選舉結果出乎外界預料，民進黨候選人何欣純以約77萬票，險勝拿下約74萬票的國民黨候選人、現任立法院副院長江啟臣，成功翻轉台中市執政權。鄭夙芬指出，台中失守對國民黨而言是一大衝擊，尤其可能影響現任台中市長盧秀燕的政治前景。她認為，國民黨未能延續台中執政，相關政治責任可能被歸咎於盧秀燕，進而影響她代表國民黨角逐2028年總統大選的可能性。東海大學政治學系教授張峻豪則指出，盧秀燕上屆市長選舉拿下近6成選票，但江啟臣此次未能承接這些支持。由於台中市擁有相當多中間選民，民進黨能夠在此取得突破，也可能強化未來與國民黨競爭的實力。除了台中市之外，民進黨此次也翻轉原本由國民黨執政的宜蘭縣、新竹縣、彰化縣及嘉義市，進一步將執政版圖向北拓展。鄭夙芬認為，儘管國民黨成功守住台北、新北、基隆及桃園，但民進黨整體選舉表現仍相當不錯，尤其同時拿下台中及彰化，對民進黨2028年總統大選布局具有正面意義。張峻豪則從新竹縣及嘉義市的選舉結果分析，部分過去支持民眾黨的第三勢力選民，可能在此次選舉中轉而支持民進黨。他認為，這樣的選票流向，將使國民黨未來在爭取中間選民、操作兩岸議題，以及試圖阻止民進黨連續取得第4個總統任期等方面，面臨更大的壓力。由於中國將沈伯洋列為所謂的「台獨頑固分子」，此次台北市長選舉也受到國際媒體高度關注。不過，王宏仁強調，國際社會不應將沈伯洋落敗解讀為台灣民眾不重視中國威脅，也不能將蔣萬安勝選視為台北市民支持北京的對台政策。王宏仁指出，台灣選民完全可以在國家安全議題上維持自己的立場，同時基於市政治理、候選人表現及地方需求，在地方選舉中做出不同的投票選擇。