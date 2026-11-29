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▲周映君說今年流年火很旺，對何欣純是有幫助的。（圖／翻攝自YouTube@新聞挖挖哇！）

▲何欣純（右2）以2%的差距險勝對手江啟臣。（圖／資料照）

九合一大選投票結果在昨（28）日出爐，台中市長由民進黨候選人何欣純勝選，翻轉國民黨8年執政，藍天變綠地，這結果讓不少人直呼意外。不過其實命理師周映君早就算出何欣純會當選，她表示何欣純命中缺火，今年流年剛好「火很強」，所以有助於她。另外，周映君當時還分別算了6都首長，結果精準命中5都，只有桃園失算，超高準確率讓網友甘拜下風。周映君曾於2018年算出柯文哲大運走入「空亡」，結果柯文哲真的入獄，這讓周映君一戰成名，之後就經常被問到關於候選人運勢的問題，這次九合一大選也不例外，她1個月前就在節目《新聞挖挖哇！》分享自己的看法。周映君透過八字命盤來算6都首長會由誰當選，她當時預測的名單為「台北蔣萬安、新北李四川、桃園黃世杰、台中何欣純、台南陳亭妃、高雄賴瑞隆」，如今選舉結果出爐，只有桃園算錯，命中率高達8成以上，讓觀眾相當佩服。而她當時預測何欣純運勢的片段也再度引發網友討論，周映君表示，從命盤上來看，何欣純元神屬土，但是在冬天出生，所以需要火的助力，剛好今年流年火很旺盛，對她運勢有很大的幫助，所以即便她命盤出現空亡，也不用怕。至於國民黨候選人江啟臣，周映君直言，雖然他也命中缺火，但今年剛好犯沖，所以流年不利於他，江啟臣做事會有綁手綁腳的感覺，難以伸展，兩相比較下來，周映君才斷言何欣純會當選。她更無奈笑說雖然自己比較認識江啟臣、跟何欣純不熟，她也希望江啟臣勝選，不過從她的命理專業角度來看，確實何欣純勝選機會比較大。周映君這番鐵口直斷也讓網友佩服留言：「立場不同但周老師真的好準」、「有點東西」、「她六中五，雖然桃園預測失誤，但我覺得已經很神了」、「她在哪裡算？想去給她算算看了」、「周老師真的很準」。