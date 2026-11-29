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9年投4次核電公投 台電早已推動核電重啟

「廢除非核家園」昨（28）日取得743萬4677票，正式突破500萬959票的法定通過門檻，公投過關。對此，經濟部表示尊重，將持續推動二次能源轉型，強化各種能源供給，確保供電穩定，針對核電則保持「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」三原則，審慎進行相關作業。根據公投主決議，「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」中選會結果，取得743萬4677票，正式突破500萬959票的法定通過門檻，且不同意票為455萬7768票，因此公投案通過。從「以核養綠」、「核四商轉」到「核三延役」，乃至今年底將舉行的「廢除非核家園」，台灣人民9年內歷經4次能源公投。而2018「以核養綠」、2026「廢除非核家園」過關；2021年「重啟核四」、2025年「核三延役」未過關。然而，事實上在2018年「以核養綠」結果後，立法院已將《電業法》內的「非核家園」條款，也就是《電業法》95條第1項，明定「核能發電設備應於中華民國114年（2025年）以前全部停止運轉」刪除，因此早無非核家園法定效力。現階段，核安會已於2026年9月24日完成審查並核定台電所提出的核三廠再運轉計畫，同步進行自主安全檢查、設備老化與耐震評估，並找回原廠協助、規劃機組大修，後續須提交執行結果報告送核安會審查並辦理換照，核安會預估2028年6月以前重啟運轉。核二廠部分，乾貯設施已於2026年8月完工、9月展開熱測試，台電表示部分爐心燃料移出後便會啟動重啟相關安檢，但尚未送出核二廠再運轉計畫。