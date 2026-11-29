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富邦悍將終結者曾峻岳生涯第二度行使旅外球員權利，近期傳出已收到美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區與國聯西區球隊開出的合約報價，目前正進入審慎評估階段。然而，「有球隊開價」距離正式圓夢仍有一段關鍵距離。接下來不僅取決於報價屬於大聯盟約或小聯盟約，更面臨大聯盟勞資協議即將在台灣時間12月2日中午12時59分到期、隨時可能啟動封館的時間壓力，能否趕在大門關上前完成簽約成為最大焦點。對曾峻岳而言，合約類型遠比球隊所屬分區更值得關注。若球團開出的是「大聯盟合約」，曾峻岳將直接進入球團40人名單，雖然這並不保證開季就能擠進26人名單，但代表具備最高層級的保障與保障薪資；反之，若是「小聯盟合約」，則意味著球團願意投資培養，但並未承諾任何大聯盟席位。從制度條件來看，現年已滿25歲且打完6個中職球季的曾峻岳，依現行規定已完全不受國際業餘簽約金池限制，這讓美職球團在財務操作上有空間直接開出大聯盟合約，卻不代表球團一定願意為此挪出寶貴的40人名單席次。美國媒體《CBS Sports》日前便將曾峻岳列入今冬值得關注的6名海外球員，評價中指出他若想在大聯盟爭取比中段後援更吃重的勝利組任務，變化球的品質與穩定度仍需進一步提升。除了合約內容外，迫在眉睫的封館大限更是無法迴避的變數。曾峻岳本次為期45天的入札交涉期原訂到美國時間12月22日止，但大聯盟現行勞資協議將在台灣時間12月2日中午12時59分到期，一旦勞資談判破局、資方啟動封館，所有大聯盟合約的簽署與異動都將被迫提前凍結。回顧2021年休賽季，日籍強打鈴木誠也透過入札制度挑戰美職時也曾強碰封館，當時日美入札協議啟動交涉期暫停機制，讓他一路等到隔年3月解封後才順利與芝加哥小熊簽約。不過，根據美媒《USA TODAY》報導，MLB官方這次已明確拒絕修改與日本職棒的入札協議。倘若封館一路持續到12月22日之後、且交涉期未獲展延，曾峻岳今年這次入札便可能在無法完成大聯盟簽約的情況下到期。即便最終未能趕在封館前敲定大聯盟合約，曾峻岳的旅外之路也並未就此關上大門。依照現行中職規章，若本次入札未成，曾峻岳可續留母隊富邦悍將效力，未來仍可再依規定取得球團同意後重新行使旅外權利，且過去累積的年資完全不必重算，正如他2023年首度行使旅外權利後選擇留隊磨練，今年再度整裝出發一般。此外，美媒《MLB Trade Rumors》也分析，年僅25歲的曾峻岳若有機會先轉戰日本職棒磨練，未來幾年仍有機會再度吸引美職球團目光，特別是在速球球威能夠進一步回升的情況下。