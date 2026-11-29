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台灣大選真正搖擺州是它！在地人認證：誰做不好就下台

▲台中市長當選人何欣純以2%的差距險勝對手江啟臣。（圖／記者王郁勳攝，2026.11.28）

台中為什麼是搖擺州？藍綠輪替3次「得台中

者得天下有原因」

▲台灣「搖擺州」多數認為是台中，自1996年總統民選以來，台中在歷屆總統大選的得票率分布與最終勝敗結果，幾乎與全國總得票趨勢完全一致。（圖／攝影中心）

2026九合一大選正式落幕，其中台中市長當選結果意外，由民進黨何欣純翻盤勝出，打敗國民黨候選人江啟臣，再度上演藍綠政黨輪替，也讓網友直指台中是台灣真正的「搖擺州」，吸引不少在地人認同坦言「誰做不好就下台」。事實上，台中過去沒有單一政黨能長期穩居優勢，從2010年起就經歷3次藍綠輪替，在歷屆總統大選中得票趨勢也高度貼近結果，因此著有「得台中者得天下」之稱，成為藍、綠雙方必爭之地。一名網友在Threads發文表示，前些日子本來預測江啟臣會贏，因江啟臣知名度遠高於何欣純，但最終結果翻盤，讓他感到意外，但強調在網路上也有不少在地人認證，「台中真的就是不論藍綠都會給機會」、「台中決定都在中間選民、真的會去認真看政見的」、「台中才是最民主的地方，選人不選黨，誰做不好就下台」、「台中市市民是最不受藍綠掌控的，超有個性」。據了解，搖擺州被指該地區選民沒有特定明確的政黨，投票結果難以預測，也常成為總統候選人打選戰的主要重點。至於台灣「搖擺州」多數認為是台中，自1996年總統民選以來，台中在歷屆總統大選的得票率分布與最終勝敗結果，幾乎與全國總得票趨勢一致，因此素有「得台中者得天下」之稱。至於台中為什麼被叫「搖擺州」？主要在於台中沒有單一政黨能長期穩居絕對優勢，政黨輪替與選票流動頻繁，以縣市長選舉為例，從2010年起經歷了3次政黨輪替，2014年由民進黨林佳龍打敗國民黨胡志強勝出，2018、2022年改由國民黨盧秀燕連任大勝，到了2026年九合一選舉，又由民進黨何欣純翻盤勝出。外界分析，台中市中間選民比例高，投票傾向較不受傳統政黨包袱綁定，容易受到市政表現、候選人政見或其他突發議題影響，立院榮譽顧問「3Q」陳柏惟曾說過，台中選民的政治性格像調色盤，「看誰爽就投誰。」而這次台中再度由藍天變綠地，也讓其搖擺州稱號再被拿出來討論。