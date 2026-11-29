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洛杉磯湖人昨日作客聖安東尼奧馬刺，在NBA盃小組生死戰中以96：99遭逆轉淘汰，賽後當家球星唐西奇（Luka Dončić）在退場通道旁與場邊馬刺球迷爆發推擠衝突。根據《California Post》最新報導，NBA官方已正式針對這起球迷推擠球星事件啟動標準調查程序；而唐西奇本人也在賽後親自還原整起衝突始末，坦言自己只是像往常一樣想把護腕送給球迷，聽到對方不想要才折返拿回，沒想到卻遭到對方的男性同伴動手推了一把。這起衝突發生在弗羅斯特銀行中心（Frost Bank Center）終場哨響後。從《Amazon Prime Video》轉播畫面可見，唐西奇在走向客隊更衣室通道時，順手將白色護腕拋向觀眾席第一排的一名女球迷，不料此舉似乎被主場球迷誤解為因輸球而「朝他們丟東西」。幾秒鐘後，唐西奇折返回去打算拿回護腕，此時一旁撿起護腕的男性同伴在將護腕遞還給唐西奇後，竟直接伸出右手猛推了這位六屆全明星球星一把。湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）第一時間將唐西奇拉開並轉身向球迷理論，雙向合約中鋒庫珀（Carson Cooper）則趕緊抱住范德比爾特避免衝突擴大，球場與球隊安保人員也隨即介入，並當場示意將該名動手推人的男球迷驅逐出場。談及這起意外插曲，唐西奇在賽後受訪時無奈還原經過：「我只是像幾乎每場比賽結束後一樣把護腕扔給觀眾，然後我聽到她或他不想要，所以我走回去把它拿回來，結果他就推了我一把。後來我就把護腕送給其他球迷了。」至於該名男球迷推人前後是否有出言挑釁，唐西奇則表示「我不知道」。消息人士指出，NBA聯盟已依照標準程序介入審查這起事件，目前尚不清楚是否會對涉事球迷或球員祭出進一步懲處。在惜敗馬刺無緣NBA盃淘汰賽後，戰績來到15勝4負的湖人並沒有太多時間沉浸在失落情緒中，緊接著將於當地時間周日下午繼續客場征戰，迎戰本季最大黑馬曼菲斯灰熊（15勝5負）。灰熊休賽期雖將莫蘭特（Ja Morant）交易至拓荒者並選進新世代看板球星布澤爾（Cameron Boozer）展開重建，但在傑羅姆（Ty Jerome）帶領下近期拉出一波3連勝、近10戰豪取8勝，戰績緊咬湖人。這場對決僅是湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）子弟兵艱難「五連客」魔鬼賽程的一環，接下來他們還得陸續作客休士頓火箭（11月30日）與奧克拉荷馬雷霆（12月6日），每一戰都是檢驗紫金軍團爭冠成色的硬仗。