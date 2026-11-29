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今年九合一選舉在昨日劃下句點，民進黨立委沈伯洋今（29）日便展開謝票行程，而本次參選雖未挑戰成功，但「洋流」外溢台中助攻何欣純勝選，沈伯洋受訪時表示這讓他很感動，坦言這次選舉自己沒有什麼哭泣，但昨天接到何欣純電話說她贏了2萬多票，「那個瞬間我還是哭了，我媽媽一直都很支持她，這也是媽媽的願望」。何欣純成為本次九合一黑馬扳倒江啟臣，外界普遍認為是洋流外溢助攻，對此沈伯洋表示，欣純姐能夠贏下台中，覺得是一件很令人感動的事情。那其實自己對自己選舉沒有什麼哭泣，但昨天接到她的電話說贏了2萬多票，「那個瞬間我還是哭了，我媽媽一直都很支持她，這也是媽媽的願望」。沈伯洋說，電話中跟對方討論了很多，包括台北未來AI的發展、台中傳統產業的發展，這兩個之間要怎麼合作，覺得非常非常的重要，台中也是面臨產業轉型，所以未來要做台北研究院，其實有很大的一塊，是要跟其他縣市做什麼，不是只要希望台北好而已，希望台北的好能夠帶給其他的城市，所以也很希望未來這幾年的研究能夠幫助到欣純姐，還是會一直很密切的聯絡。