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坦言失落遺憾 「不想責怪任何人」

最不捨助理工作受影響 盼幫他們找下一步

分析落選原因 坦言早料到藍營可能有人落馬

未來規劃如何？她賣關子：也許真的會成為老網紅

台北市議員選舉結果出爐，國民黨籍議員秦慧珠尋求連任失利。她選前因批評台北市長蔣萬安，引發黨內爭議，甚至遭黃復興黨部開鍘，如今最終以約500票之差落選。對此結果，她今（29）早也發出「給選民的一封信」，坦言對結果「多少有一些失落和遺憾」，但尊重選民選擇，也會坦然接受、好好檢討。她透露，這次落選後最心疼的是一路陪著自己早出晚歸的助理，未來也希望盡力協助他們找到下一步；至於自己的規劃則先賣關子，還幽默表示：「也許哪一天，我真的會成為一個『老網紅』呢！」秦慧珠今在信中表示，選舉已經結束，自己沒有如願連任，「坦白說，對於這樣的結果，心裡多少有一些失落和遺憾，但這就是選舉，我尊重選民的選擇，也坦然接受這樣的結果。」她說，這一路走來有很多辛苦，也有許多感動，選戰過程中受到一些誤解，也碰到一些自己無法掌控的事情，「但我不想去責怪任何人。選舉的結果，自己要承擔，也要好好檢討。」秦慧珠也特別感謝一路支持她的松山、信義鄉親，表示這次雖然無法繼續留在市議會，但多年來收到的肯定、信任與照顧，「大家給我的溫暖，我會永遠記在心裡」。談到落選後最放不下的事，秦慧珠說，「其實，這次選舉結束，我最心疼的是我的助理們。」她表示，團隊成員一路陪著她早出晚歸、站馬路、掃市場、站宣傳車，為了這場選戰付出很多，如今自己沒有連任，助理們也將面臨工作上的變動，「這是我心裡最不捨的地方」。秦慧珠說，希望自己仍能盡一份力量，協助這些助理尋找未來努力的方向。秦慧珠昨晚選後接受《新聞面對面》主持人謝震武訪問時，也談到此次落選結果。她表示，自己原本就認為這次選情結構不容易，民進黨提名4席、國民黨提名5席，加上民眾黨許甫投入競爭，一開始就預期藍營可能有人無法當選。她分析，民進黨4名候選人得票都超過2萬票，合計約10萬票；國民黨5名候選人的總票數雖然同樣超過10萬票，但只比民進黨多出7000多票，她認為藍營整體票源難以平均支撐5席，加上許甫也分走部分藍營選票，因此早已預料國民黨可能有人落馬，「沒想到最後是我」。她也坦言，選戰後期與蔣萬安之間的爭議，確實讓部分選民不願支持她，但無論外界如何解讀，「這個結果自己必須承擔」。至於未來規劃，秦慧珠在信中表示，「至於秦慧珠的下一步呢？先賣個關子吧！」她說，雖然自己「年紀有一點大了」，但仍覺得人生還有很多事情可以做，「也許哪一天，我真的會成為一個『老網紅』呢！」秦慧珠表示，走到人生現階段，自己仍有理想、有熱情，也依然關心社會，「選舉是一時的，政治是長久的，人生更是永恆的。」她最後再次向支持者致謝，表示這次雖然沒有贏得選舉，但能得到大家多年的支持與厚愛，已是人生中非常珍貴的收穫，「秦慧珠，衷心感謝大家！」