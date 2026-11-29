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宜蘭縣撰寫「開店計畫書」 學生體會金錢背後付出

教育部國教署與金管會自2009年起合作推動「金融基礎教育推廣合作計畫」，辦理「高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」，2025學年度共有12個縣市參與，如桃園市結合國中理財課程，為系統化教學提供實用工具；高雄市則透過理財社團與「家庭金錢契約」，引導親子共同討論零用錢管理方式。教育部國教署與金管會自2009年起合作推動「金融基礎教育推廣合作計畫」，持續辦理「高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」，支持地方政府結合輔導團與學校資源；2025學年度共有12個縣市參與，辦理154場教師專業研習及多元教學活動。師資培育方面，台南市從第一線教學需求出發，串聯國教輔導團社會、數學及自然科學領域分團辦理研習及工作坊，分享跨域教學策略；新北市則推動跨校共備與教案徵選，以經驗交流創新教學思維。此外，在教材研發方面，桃園市結合國中理財課程，開發金錢規劃、信用與防詐議題的數位教材，為系統化教學提供實用工具；台東縣巧妙融入部落產業與土地管理智慧，編撰貼近地方情境的《田邊的守護》文本。彰化縣則是引導學生從實物與通勤月票分析日常開銷，並搭配策略桌遊模擬市場交易中蘊含的資源分配與風險評估概念；宜蘭縣則藉由撰寫「開店計畫書」與實踐「夢想存摺」活動，讓學生體會金錢背後的付出與勞動，建立目標儲蓄的實用知能。高雄市則透過理財社團與「家庭金錢契約」活動，引導親子共同討論零用錢管理方式。除了校園內的學習，屏東縣鼓勵學生參與全國競賽，藉由跨校交流，深化金融知識。