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謝票首站從大里出發 何欣純曝已傳訊邀江啟臣通電話

2026九合一大選落幕，中彰投地區縣市長選情出現趣味巧合，男性候選人通通畢業於台中一中，代表民進黨出戰的何欣純與陳素月皆為台中女中校友；開票結果揭曉後，網友隨即熱議「台中女中大勝台中一中」。台中市長當選人何欣純今（29）日上午展開謝票行程前笑說，這是一場君子之爭，自己雖然還沒和江啟臣通上電話，但相信他一定會為台中爭取更多資源與預算，未來讓中央與地方攜手合作，好好推動台中市政。回顧本屆中部地區縣市長選舉，民進黨候選人南投温世政，國民黨彰化魏平政以及台中江啟臣都畢業於台中一中，何欣純與彰化縣長當選人陳素月則畢業於台中女中。過去何欣純與此次高票連任的台中市議員張芬郁、謝家宜，常私下自稱「台中女中姐妹會」。開票結果出爐後，網友紛紛戲稱這場選戰根本是「台中女中大勝台中一中」，不少中女中校友在網路上興奮高喊「我大中女終於出了台中市長」，也有台中一中校友幽默留言力挺「我們一中人最支持友校中女中！」何欣純今日上午9時從大里本命區啟動選後謝票行程，行前被媒體問及這波「名校對決」話題時，她笑著回應「台中女中與台中一中是非常友好的！這是一場君子之爭，也謝謝網友。」對於對手江啟臣在敗選致詞時祝福並期許她繼續帶領台中向前進，何欣純也再次表達感謝，並期待江啟臣繼續擔任立法院副院長期間，兩人一個在台中市政府、一個在立法院，「讓中央與地方一起合作，好好推動台中市政」。她強調，台中市有許多重大交通建設延宕已久，相信以江啟臣在國會的份量，一定會全力為台中爭取更多中央資源與預算。至於選後是否已與江啟臣聯繫？何欣純坦言，昨天開票夜自己忙到很晚，相信江啟臣也非常忙碌，因此兩人目前還沒通上電話；不過她一早已經交代國會辦公室助理，今日會主動傳訊息給江副院長辦公室致意，希望兩人能順利通上電話、交換市政意見。