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激情過後回歸日常生活 沈伯洋下一步：還要教書現在是借調當立委

民進黨立委沈伯洋雖然未能成功挑戰現任市長蔣萬安，但其「洋流」效應外溢到其他縣市，堪稱打出驚奇一役，也讓外界好奇下一步規劃為何，沈伯洋今（29）日受訪時表示，其實沒有什麼下一步的問題，大家應該還記得，自己的本業是大學教授，每週還要回去教書，現在是借調到立法院擔任立委，對於支持者的期待，覺得選舉還是很久以後的事情，但接下來會用選舉補助款來設立「台北研究院」，來規劃台北20年後的未來，覺得這是現在最重要的事。昨日在選舉結果出爐後，前總統蔡英文特別赴競總關心，此外支持者關注沈伯洋下一步規劃。沈伯洋受訪表示，小英總統最主要還是先想要安慰大家的心情，另外提到在選舉結束後，作為一個政治人物，應該保有什麼樣的性格，然後有什麼樣的政策理念不要放棄，最主要在跟他講這些事情。沈伯洋說，自己其實沒有什麼下一步的問題，大家應該還記得，他的本業是大學教授，每週還要回去教書，現在是借調到立法院擔任立委，但對於台北還是有很深的盼望，所以接下來會用政治獻金還有選舉補助款，來朝向設立台北研究院，來規劃台北20年後的未來，覺得這是現在最重要的事。對於支持者的期待2028、2030或是入閣，沈伯洋說，覺得選舉還是很久以後的事情，那真的對台北市民有利的事情應該是要做好跟台北有關的政見跟研究，所以一個研究院的設立，或一個智庫的設立，認為是現在一流的城市所需要的，會往這個方向邁進，其他的就是做好現在立委的工作。