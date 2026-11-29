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雲林縣長選戰173票之差 張嘉郡將在3天內申請驗票

花蓮縣長選戰僅差357票 張峻宣布敗選並聲請驗票

斗六市長領先25票變落後27票 尹令瑛質疑47票落差

驗票門檻：選舉票差須在千分之3以內

2026九合一地方選舉落幕，多地選戰得票數接近，落選人紛紛喊驗票！其中，雲林縣長僅相差173票、花蓮縣長僅相差357票，因此國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、無黨籍花蓮縣長候選人張峻均宣布將申請驗票。此外，僅27票之差定勝負的雲林縣斗六市長選戰也出現計票爭議，民進黨候選人尹令瑛今（29）日指出，昨晚前後2次開票統計數據中，她的得票數出現47票落差，從原先領先國民黨對手黃尤美25票，變成落後27票，宣布將依法向法院申請驗票。雲林縣長選舉昨晚出現戲劇性拉鋸，張嘉郡與民進黨候選人劉建國自昨下午開票後一路拉鋸，張嘉郡競總一度以領先863票宣布當選，直到深夜11時19分，中選會公布開票結果，劉建國獲得178,357票，張嘉郡則獲得178,184票，劉建國以173票之差險勝。張嘉郡昨晚立即在現任雲林縣長張麗善陪同下發表聲明，指出中選會公布的結果與內部統計有出入，加上無效票數高達8,000多票，宣布將於3天內向法院聲請驗票。花蓮縣長部分，國民黨候選人游淑貞與張峻在開票過程中互有領先，最終游淑貞拿下63,013票，以357票之差險勝張峻。張峻昨晚現身向支持者鞠躬致歉，表示自己努力不夠，但由於雙方得票數差距些微，無效票卻超過2,500票，因此將聲請驗票。對此，游淑貞並未回應，國民黨立法院黨團總召傅崐萁則表示「一切依法行政」。除了縣長選戰，雲林縣斗六市長選戰也僅27票之差定勝負。斗六市不僅是縣政府所在地，也是全縣人口最多的行政區，市長選戰向來是藍綠地方政治版圖的重要指標。尹令瑛今針對斗六市公所開出的票數前後落差，嚴正提出質疑表示，昨晚8時36分，黃尤美自行宣布的票數中，尹令瑛得票數為21,999票，黃尤美則為21,974票，當時尹令瑛領先25票。然而，尹令瑛指出，到了晚間11時19分，中選會公布的數據卻變成尹令瑛21,952票、黃尤美21,979票，尹令瑛落後27票。尹令瑛表示，在前後2次統計數據比對中，另一名無黨籍候選人賴淑娞的得票統計一直沒有變，黃尤美的票數誤差也僅有5票，唯獨尹令瑛的得票數出現高達47票的落差，並直接影響最終的選舉結果。尹令瑛強調，選舉的核心價值在於公平、公正跟公開，如此微小且關鍵的票數差距，以及計票過程中出現的明顯落差，有責任也有義務釐清真相。因此，將依法向法院申請驗票，以正視聽，並嚴正質疑是否有人動手腳。根據《公職人員選舉罷免法》第69條規定，直轄市長、縣市長及區域立委選舉，最高票與次高票候選人得票差距在有效票數千分之3以內，次高票候選人得於投票日後7日內向管轄法院聲請重新計票，並依聲請驗票範圍，以每票3元計算保證金。