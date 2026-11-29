皮克敏手遊《Pikmin Bloom》12月活動即將登場，歲末聖誕節主題成為玩家收集重點！12月全新「手搖鈴飾品皮克敏」首度登場，共有8種顏色可收集，去年推出的2025裝飾、裝飾球飾品也同步復刻，玩家可透過活動挑戰、雪花球收集、巨大奇異蘑菇及特殊任務票券取得花苗、Mii服裝等獎勵。此外，12月還有社群日及多場巨大奇異蘑菇，想趁年底補齊飾品圖鑑的玩家可別錯過。
12月全新手搖鈴飾品登場 8色皮克敏等玩家收集
《Pikmin Bloom》12月佳節活動將於12月1日至31日登場，本月全新推出「手搖鈴飾品皮克敏」，共有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、粉紅色、灰色及冰藍色8種顏色。玩家可透過活動挑戰任務取得金色花苗，孵化後隨機獲得不同顏色的手搖鈴飾品皮克敏，想集齊全套仍得持續參加活動、累積花苗。
聖誕飾品2大系列復刻 收集雪花球換服裝、花苗獎勵
除了全新飾品外，《Pikmin Bloom》官方也同步復刻2025裝飾及裝飾球飾品皮克敏，玩家能透過活動挑戰、收集雪花球及後續特殊任務票券取得花苗，活動期間中央巨大花朵綻放時，除了原本的隨機獎勵，還會保證額外取得1株金色花苗，增加收集機會。
《Pikmin Bloom》12月活動另一項重點是「雪花球」收集任務，玩家透過推進活動挑戰、打蘑菇等方式累積雪花球，可解鎖節慶限定Mii服裝、飾品花苗及其他收集獎勵，活動也設有每累積600個雪花球可選擇獎勵的項目，玩家可依照目前缺少的飾品種類安排收集進度，避免獎勵都拿到卻仍缺少特定圖鑑。
巨大奇異蘑菇連開5波 社群日走滿1萬步拿酢漿草徽章
12月「巨大奇異蘑菇」也將在周末及跨年期間登場，日期包含12月5日至6日、12日至13日、19日至20日、26日至27日，以及12月30日至31日，玩家擊敗巨大奇異蘑菇後可取得大量雪花球及當季花朵精華，建議優先派出本月活動飾品皮克敏參戰，搭配當季花朵精華提升戰力，加快蘑菇戰鬥及活動任務進度。
至於《Pikmin Bloom》12月社群日將於12月12日至13日登場，當月主花為酢漿草，玩家在活動期間種植一般白色、黃色、紅色或藍色花瓣，都有機會讓巨大花朵盛開為酢漿草。只要在12月12日或13日任一天走滿10000步，就能取得酢漿草徽章，花苗成長速度也將提升為平常的1.5倍。
特殊任務票券可指定飾品顏色 3款花苗任選補齊圖鑑
如果已經快集齊飾品圖鑑，只差特定顏色的玩家，2026年12月16日至2027年1月7日還有特殊任務票券可選購，分別為手搖鈴、2025裝飾及裝飾球3款，完成指定任務即可取得自己選擇顏色的金色花苗，其中手搖鈴及2025裝飾有8種顏色可選，裝飾球則有7種，不包含冰藍色，任務最晚須在2027年2月28日23:59前完成。
整體來看，《Pikmin Bloom》12月活動收集內容相當豐富，想集齊全套飾品的玩家可優先推進活動挑戰、累積雪花球並參加巨大奇異蘑菇，社群日則至少安排一天走滿1萬步拿徽章；若只缺少特定顏色，也可以等特殊任務票券上架後直接選擇花苗，減少隨機收集的時間。
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《Pikmin Bloom》12月佳節活動將於12月1日至31日登場，本月全新推出「手搖鈴飾品皮克敏」，共有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、粉紅色、灰色及冰藍色8種顏色。玩家可透過活動挑戰任務取得金色花苗，孵化後隨機獲得不同顏色的手搖鈴飾品皮克敏，想集齊全套仍得持續參加活動、累積花苗。
除了全新飾品外，《Pikmin Bloom》官方也同步復刻2025裝飾及裝飾球飾品皮克敏，玩家能透過活動挑戰、收集雪花球及後續特殊任務票券取得花苗，活動期間中央巨大花朵綻放時，除了原本的隨機獎勵，還會保證額外取得1株金色花苗，增加收集機會。
《Pikmin Bloom》12月活動另一項重點是「雪花球」收集任務，玩家透過推進活動挑戰、打蘑菇等方式累積雪花球，可解鎖節慶限定Mii服裝、飾品花苗及其他收集獎勵，活動也設有每累積600個雪花球可選擇獎勵的項目，玩家可依照目前缺少的飾品種類安排收集進度，避免獎勵都拿到卻仍缺少特定圖鑑。
12月「巨大奇異蘑菇」也將在周末及跨年期間登場，日期包含12月5日至6日、12日至13日、19日至20日、26日至27日，以及12月30日至31日，玩家擊敗巨大奇異蘑菇後可取得大量雪花球及當季花朵精華，建議優先派出本月活動飾品皮克敏參戰，搭配當季花朵精華提升戰力，加快蘑菇戰鬥及活動任務進度。
至於《Pikmin Bloom》12月社群日將於12月12日至13日登場，當月主花為酢漿草，玩家在活動期間種植一般白色、黃色、紅色或藍色花瓣，都有機會讓巨大花朵盛開為酢漿草。只要在12月12日或13日任一天走滿10000步，就能取得酢漿草徽章，花苗成長速度也將提升為平常的1.5倍。
如果已經快集齊飾品圖鑑，只差特定顏色的玩家，2026年12月16日至2027年1月7日還有特殊任務票券可選購，分別為手搖鈴、2025裝飾及裝飾球3款，完成指定任務即可取得自己選擇顏色的金色花苗，其中手搖鈴及2025裝飾有8種顏色可選，裝飾球則有7種，不包含冰藍色，任務最晚須在2027年2月28日23:59前完成。
整體來看，《Pikmin Bloom》12月活動收集內容相當豐富，想集齊全套飾品的玩家可優先推進活動挑戰、累積雪花球並參加巨大奇異蘑菇，社群日則至少安排一天走滿1萬步拿徽章；若只缺少特定顏色，也可以等特殊任務票券上架後直接選擇花苗，減少隨機收集的時間。