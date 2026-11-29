我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨守住雙北、民進黨擴大地方版圖！日媒憂兩岸緊張升高

民進黨為何能翻轉多個縣市？日媒點出經濟成長、在野黨失策

鄭麗文訪中恐成國民黨包袱？日媒指選戰期間存在感薄弱

▲國民黨各地候選人多邀請台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等黨內重量級人物站台助選，相較之下，鄭麗文的存在感較為薄弱。（圖／記者林調遜攝）

民進黨全國得票率反超國民黨！日本專家：北京面臨棘手局面

若賴清德連任、民進黨將執政16年！北京對台戰略恐面臨挑戰

2026年九合一大選落幕，國民黨雖然成功守住台北、新北等北台灣重要執政版圖，但民進黨在多個縣市取得突破，全國縣市長選舉得票率更反超國民黨，引發日本媒體高度關注。不過，民進黨支持度回升也可能使兩岸緊張關係進一步升高。有日本專家指出，若賴清德2028年順利連任，民進黨將連續執政16年，北京試圖透過與國民黨交流擴大在台影響力的戰略，恐面臨更大挑戰。綜合日本時事通信社、日本電視台（NNN）及朝日電視台（ANN）等日媒報導，台灣28日舉行九合一大選，其中作為台灣政治及經濟中心的台北市，成為日本媒體關注的焦點。儘管民進黨候選人沈伯洋在選戰期間急起直追，掀起被稱為「洋流」的政治現象，但最終仍未能擊敗尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安。日媒指出，蔣萬安被視為國民黨內具有高度人氣的政治人物，也是未來總統大選的潛在人選之一。不過，日本電視台指出，儘管賴清德率領的民進黨未能拿下台北市，但相較於上屆地方選舉僅取得5個縣市執政權，此次民進黨成功擴大地方執政版圖，反映其支持度有所提升，另一方面也令人擔憂台灣與中國之間的緊張關係可能進一步升高。日本時事通信社分析，民進黨此次在地方選舉中取得突破，反映台灣強勁的經濟成長為賴清德的支持度提供助力，另一方面，國民黨在立法院採取的政治攻防策略也可能產生反效果。根據《美麗島電子報》10月下旬公布的民調，賴清德支持度較前一個月增加3.4個百分點，達到51.7%，認為台灣整體經濟景氣不佳的受訪者比例，也自去年以來呈現下降趨勢。行政院主計總處27日更將台灣今年經濟成長率預測上修至13.28%，達到近半世紀以來的歷史高水準。儘管經濟成長紅利集中於半導體等部分產業的疑慮依舊存在，但台灣失業率也持續維持在低檔。另一方面，國民黨與民眾黨在立法院掌握多數席次，賴政府推動的法案及預算案屢遭阻擋，今年度中央政府總預算更遲至8月才通過，創下歷來最晚紀錄。時事通信社認為，在野黨主導國會運作的策略可能適得其反。根據政治大學今年6月進行的民調，國民黨與民眾黨的支持度合計仍低於民進黨。時事通信社也特別關注國民黨主席鄭麗文在此次地方選舉中扮演的角色。報導指出，被視為國民黨內對中立場較為親近的鄭麗文，今年4月訪問中國並與中國國家主席習近平會面，有台灣學者認為，此舉可能加深部分民眾對國民黨的不信任感。此次地方選舉期間，國民黨各地候選人多邀請台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等黨內重量級人物站台助選。相較之下，鄭麗文的存在感較為薄弱，時事通信社認為，她未能充分發揮黨主席凝聚黨內團結的作用。長期關注中國及兩岸議題的日本資深媒體人高口康太分析，國民黨雖然成功守住北台灣重要票倉，但在決定整體選舉勝負的激戰區，民進黨從台中、彰化到雲林、嘉義市接連取得勝利，更在相隔29年後重新拿下國民黨傳統優勢選區新竹縣。若單純比較全國縣市長選舉得票率，民進黨此次拿下48.04%，國民黨則為46.86%，雙方相較上屆地方選舉的得票率出現逆轉。高口康太指出，民進黨即使在2018年及2022年地方選舉中遭遇挫敗，仍能在隨後的總統大選中取得勝利。因此，此次民進黨在地方選舉擴大版圖，可能為賴清德2028年競選連任提供助力。他認為，這樣的發展對中國共產黨而言，是相當棘手的局面。高口康太指出，習近平政府長期將賴清德視為「台獨派」，並對其提出強烈批評，而自前總統蔡英文2016年上任以來，兩岸官方對話便陷入停滯。若賴清德2028年成功連任，任期將持續至2032年，加上蔡英文的8年任期，屆時民進黨將連續執政長達16年。高口康太認為，若出現上述情況，北京原本試圖透過與國民黨交流，逐步擴大在台灣政治影響力的戰略，恐怕將難以取得預期成效。