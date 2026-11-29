我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨順利連任，今（29）日兌現選前承諾，染成脆上瘋傳的AI亮銀髮並穿上白色外套，帥氣外型引爆現場支持者和媒體驚呼「真的好帥」。他受訪時笑說，這是他人生第一次染髮，他說到做到，但就是今日限定，因為明天就正式上班，所以會染回來。由於蔣萬安的妻子石舫亘有考到女子美髮丙級技術士證照，更曾低調到髮廊兼職精進技術，媒體好奇是否是妻子幫忙染？蔣萬安則笑說，這次因為時間比較趕，所以還是請專業的來幫他染髮。那今天就讓大家來看承諾兌現。蔣萬安說，因為明天就正式上班。今天就趕快讓一個全新造型呈現在大家面前。那因為太多人一直在網路上說，必須要兌現承諾，他想沒有問題，所以昨天染頭髮染到非常晚。他也盡可能的來滿足大家的要求。所以包括服裝等，盡快、盡量來搭配。所以也希望大家對於他造型未來有任何建議都可以提出來。