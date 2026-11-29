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直指小內閣必須重整 黃揚明：蔣萬安不能再佛系帶領

籲蔣萬安落實市政、招攬各陣營菁英

「選戰欠了各種人情」 黃揚明提醒：千萬別選後就忘

國民黨台北市長蔣萬安成功連任，有鑒於選前曾承諾若順利當選就要染銀髮，他今（29）日果真頂著一頭銀髮現身競選總部！對此，媒體人黃揚明給蔣萬安忠告，直言連任成功，除了民眾敲碗的「變髮」，更要「變法」，不是改變法令，而是帶領團隊的方法。他也點出小內閣重整、領導風格、市政議題、社群經營及選戰人情等問題，直言「從政第十年，該是進入『蔣萬安2.0』的時刻了。」黃揚明今發文指出，先前已經提醒過太多次，「洋流」的崛起，與市府團隊的「無法應變」有絕對關係。接下來除了小內閣必須重整，而且蔣萬安也不能再佛系帶領，領導風格必須要更「強勢」。其次，黃揚明表示，選前屢遭攻擊的基泰大直、夏莉絲兒虐等議題，更該親自督導後續處理進度。黃揚明認為，在「全黨救一人」才險勝的戰果達成後，短期內蔣市長已無可能挑戰總統大位，正是好好落實市政、高築牆、廣積糧的時刻，招攬各陣營菁英是必行之道。針對網路社群經營，黃揚明也提醒，藍營人物不能只有選戰期間才經營網路社群，「『脆』開了，就別回去；該講晚安，就別因此沉寂。」黃揚明最後向蔣萬安喊話，這次選戰欠了各種人情，這可能是下一任期最甜蜜的負荷，至少「水庫阿姨」、陳沂等這類關鍵助力，千萬別選後就忘。黃揚明直言，「從政第十年，該是進入『蔣萬安2.0』的時刻了。」