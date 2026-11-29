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市議會首度「綠大於藍」 何欣純談正副議長：尊重黨團自主

民進黨立委何欣純成功翻轉台中、當選下屆市長，選後支持者紛紛熱議哪些市政該加強、哪些該喊停，她透露昨晚勝選後已開始動腦筋，思考如何兌現對市民朋友的承諾。針對市民最關心的「普發現金」政見，何欣純明確表示，上任後第一件事就是趕快盤點市政財政，預計在下屆台中市議會的第一會期提出追加預算，「只要議會通過，大家就可以期待。」何欣純今（29）日上午9時從大里本命區啟動選後謝票行程，出發前被媒體問及勝選心情如何，她笑說當然非常開心，但「開心也只有一天」，昨晚已經開始動腦筋，思考接下來該怎麼做事、如何逐步兌現對市民的承諾。她向所有市民朋友喊話「請大家放心，何欣純是一個非常認真的人，一定會兌現對市民的承諾，一步一步好好建構欣欣向榮的大台中。」媒體進一步追問，市民高度關注選前提出的「普發現金」政見何時能上路？何欣純回應，上任後第一件事就是趕快盤點財政狀況，盤點完成後，就會負責任地在議會第一會期提出追加預算，「請讓我好好盤點，經過議會的正當程序，只要議會通過，大家就可以期待。」此外，本屆台中市議員選舉結果出爐，民進黨一舉拿下29席、國民黨則獲得28席，台中市議會史上首度出現「綠大於藍」的席次版圖。面對未來議會可能上演「藍白合」牽制，以及緊接而來的正副議長寶座布局，何欣純強調，自己一貫的態度是不分黨派，只要是對的事情、對市民有利、對市政推動有幫助的意見，她都願意虛心接受。至於議會正副議長選舉，何欣純表示，接下來會與議會黨團及所有新當選議員好好商量，並完全尊重黨團的最終決定，「因為議會自主、黨團自主，都是民主非常重要的一部分。」