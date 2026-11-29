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台北市長蔣萬安昨順利連任，今（29）日兌現選前承諾，染成脆上瘋傳的AI亮銀髮並穿上白色外套，帥氣外型引爆現場支持者和媒體驚呼「真的好帥」。他受訪時透露，因為明天就要上班，所以今日限定，但太太石舫亘看到時，覺得還不錯；反而是二寶、三寶一開始覺得嚇一跳，但看到爸爸頭髮顏色不一樣，覺得「爸爸好像換了一個造型」，也蠻開心的。蔣萬安也說，這次因為時間關係，請專業的來幫忙染，他覺得這造型還不錯，也願意嘗試各種不同的造型。所以各位若有好的建議，都可以不管是發在網路上或是傳訊息給他。可惜亮銀髮造型僅一日限定，蔣萬安說，因為明天就正式上班。那今天就趕快讓一個全新的造型呈現在大家面前，他也盡可能滿足大家的要求。所以包括服裝等，都盡快、盡量搭配。至於和AI蔣萬安相似度如何，他笑說自己覺得滿像的，因為包括髮色、衣服等，他就盡可能盡最大努力，讓造型符合網路上面的照片。