我是廣告 請繼續往下閱讀

LINE免費貼圖新制11月30日上路

▲過去不少LINE用戶習慣下載免費貼圖後，立即封鎖品牌官方帳號，避免收到廣告訊息，隨著免費貼圖新制上路，這招將不再適用。（圖／中華航空提供）

LINE免費貼圖規則日本搶先實施

LINE免費貼圖想繼續用？「關閉提醒」3步驟就能解套

▲想繼續使用LINE免費貼圖，又不想被品牌廣告訊息打擾，建議將官方帳號聊天室設定為「關閉提醒」，而非直接封鎖帳號。（圖/LINE提供）

LINE免費貼圖族注意！過去不少用戶為了領取免費貼圖，會先將品牌官方帳號加入好友，下載完成後再直接封鎖，避免三不五時收到廣告訊息，不過這招明天起將行不通，LINE宣布，明（30）日起正式調整免費貼圖使用機制，一旦封鎖贈送貼圖的官方帳號，原先領取的免費貼圖、表情貼也將無法繼續使用。如果想保留免費貼圖，又不想被廣告訊息打擾，其實只要透過「關閉提醒」一招就能解套。LINE日前在年度商業大會「LINE BIZ CONVERGE 2026」宣布，將於11月30日起推出全新的貼圖使用機制，未來當用戶準備封鎖贈送免費貼圖的官方帳號時，系統將跳出提醒，告知用戶封鎖後，該帳號提供的貼圖及表情貼將無法繼續使用。如果用戶仍選擇封鎖，原先下載的貼圖並不會直接從貼圖列表中消失，但會受到使用限制，當用戶想要再次使用時，系統將顯示「解除封鎖」選項，只要解除對該官方帳號的封鎖，且貼圖仍在使用效期內，就能繼續使用。不少企業會透過人氣角色聯名、自家品牌吉祥物等方式推出免費貼圖，藉此吸引用戶加入官方帳號好友。不過，部分用戶領完貼圖後就立即封鎖官方帳號，讓品牌即使累積大量好友，也難以進行後續的行銷溝通。根據LINE公布的數據，這項機制已率先在日本實施，導入後官方帳號的封鎖率下降37.5%。由於企業贊助的免費貼圖使用期限多為90至180天，LINE希望透過新制，讓品牌有更多時間與消費者建立關係，提高好友留存率。如果想繼續使用LINE免費貼圖，又不想頻繁收到品牌促銷、優惠活動等訊息的通知，其實不必封鎖官方帳號，只要針對個別聊天室設定「關閉提醒」即可，操作方式如下：步驟1：開啟LINE，進入贈送免費貼圖的官方帳號聊天室。步驟2：點選聊天室右上角的選單。步驟3：點選「關閉提醒」，即可完成設定。完成設定後，官方帳號仍可傳送訊息，但手機不會再跳出該聊天室的新訊息通知，用戶也能在貼圖有效期限內繼續使用免費貼圖。等到貼圖使用期限屆滿後，再自行決定是否封鎖官方帳號即可。