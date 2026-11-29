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新竹縣、竹北遭抗議票「雙殺」 學者：民眾黨2028掌握更多話語權

江啟臣、張嘉郡選前「冷處理」反出意外！中部以南成2028決戰主軸

朝野對立催出綠營投票意願 張元祥：進攻就是最好的防守

2026九合一地方公職人員選舉結果出爐，國民黨縣市長總席次從原本的15席降至11席，不僅失守宜蘭縣、彰化縣、嘉義市，連台中市、雲林縣及新竹縣也「由藍天轉為綠地」。對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥今（29）日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時分析指出，從去年「大罷免」到此次「縣市長選舉」，證明了一個重要論點，那就是「對在野黨而言，沒有一個選區是『安全選區』」，藍營沒有低調的本錢，更沒有躺著選的權利。張元祥表示，選舉結果揭曉，國民黨總席次從原本的15席降為11席，宜蘭縣、嘉義市、彰化縣原本就是「搖擺州」，加上候選人起步太晚，國民黨失守並不讓人意外；反而是台中市、雲林縣以及新竹縣「由藍天轉為綠地」超出許多人的預期。他指出，新竹縣過去「藍到出汁」，2024年立委政黨票，國民黨得票率達39.3%、民眾黨28.8%，執政的民進黨在竹縣淪為「小三」、得票率僅23.6%；竹北市民眾黨更成為「第一大黨」，得票率32.6%，國民黨拿到31.9%，民進黨仍以25.8%敬陪末座。張元祥認為，此次新竹縣以及竹北市藍營遭到「雙殺」，主因是「抗議票」，也就是逆反票、賭爛票所致。而民眾黨此次除了守住新竹市長外，在全國拿下超過30席議員、6個縣市成立黨團，實力不容小覷；經過竹縣與竹北的教訓，2028年總統與立委的「選舉合作」，民眾黨將用實力掌握更多的主導與話語權。張元祥分析，國民黨在中部以南全面棄守，一次丟掉台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市，「決戰中台灣將成為2028選戰的主軸」，特別是台中市與雲林縣的結果讓人意外，甚至基隆市及花蓮縣也非常驚險，再次證明對在野黨而言沒有「安全選區」。他指出，過去政治學ABC認為「選戰領先方會希望『冷處理』」，投票前各方一致看好江啟臣以及張嘉郡的選情，許多媒體在選擇報導議題時都直接無視台中以及雲林，兩位藍營選將打法也相當保守、避免炒熱選情，「結果不出意外就發生意外了。」針對綠營動員能量，張元祥直言，最主要的原因還是過去兩年半來朝野嚴重對立、社會嚴重撕裂，「天天都在選舉，天天都在焦土對抗」，藍綠白的支持者相互「仇恨值」爆表，民進黨支持者的投票意願完全動員。他回顧去年「大罷免」，雖然最終結果「大罷免大失敗」，但在31個被罷免的藍營選區中，有7個通過「25%的罷免門檻」，其中更有3個是台北市松山、信義、港湖的深藍選區，當時若不是催出藍白基本盤投票率，包括王鴻薇、徐巧芯、李彥秀都極可能遭到罷免。張元祥總結，從大罷免到縣市長選舉的經驗來看，對藍營而言沒有低調的本錢，更沒有躺著選的權利；而對總統賴清德而言，2028總統與立委選舉是「政治生命延續」之戰，雙北的經驗也證明「進攻就是最好的防守」，這可能是2026縣市長選舉最重要的教訓。